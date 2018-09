Fortnite queda roto tras un bug generado por ítem de la Temporada 6 [VIDEO]

Fortnite, uno de los juegos online más populares del momento, acaba de estrenar la Temporada 6, pero una de las adiciones que llegaron junto con esta tuvo que ser desactivada del juego después de que se haga evidente el gran problema que estaba ocasionando, que hasta involucra cheats debido a un bug.

Se trata de Shadow Stones, unos elementos añadidos por Epic Games al juego para esta temporada y que permiten hacer a los jugadores invisibles permanentemente, no deshabilitándolos de usar sus otros ítems como tampoco sus habilidades mientras nadie los puede ver.

El ítem permite entonces que algunos jugadores puedan incluso moverse más rápido, saltar más alto y hasta ingresar a camiones gracias a un glitch. Se trata, entonces, de una ruptura total del juego ocasionado por este nuevo ítem.

“Debido a un problema con las Shadow Stones, estas han sido sacadas del juego temporalmente” menciona la cuenta oficial de Fortnite en Twitter.

