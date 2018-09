Dragon Ball FighterZ ya está en Nintendo Switch y estas son las novedades [FOTOS Y VIDEO]

Dragon Ball está de moda y los fanáticos no solo esperan la película donde por fin Broly será canónico, sino que los usuarios de Nintendo Switch, al igual que los gamers de PlayStation 4, Xbox One y PC ya pueden jugar uno de los mejores juegos de pelea en la actualidad, Dragon Ball FighterZ.

El éxito que tiene Dragon Ball Xenoverse 2 también se ve reflejado en el nuevo título de Bandai Nanco. Todo empezó en el 2017 cuando la empresa japonesa participo del E3 2017 y mostró a todos los asistentes el nuevo juego de pelea Dragon Ball FighterZ, donde podemos revivir épicas batallas entre Gokú, Vegeta, Cell, Freezer y más.

El mismo año se lanzó la Nintendo Switch; sin embargo, la consola híbrida debía esperar un año para el arribo de Dragon Ball FighterZ, a pesar que era casi impensable por la calidad de gráficos que presentaba en las otras videoconsolas, Arc System Works al parecer invocó a Shenlong para desear que el título de Bandai Namco llegue de una vez a la consola híbrida y como fue un "deseo muy fácil" en palabras del legendario dragón, pues ya tenemos Dragon Ball FighterZ en la Switch. Mira el tráiler.

Una de las principales características que presenta el Dragon Ball FighterZ en la Switch son los combates multijugador, al 1 vs 1 y 2 vs 2 se le suma el modo partida en equipo de 3 vs 3, en donde 6 jugadores (tres por equipo) manejaran a un personaje cada uno y se enfrentarán entre ellos. Esta es una de las grandes ventajas que ofrece la consola híbrida con los joy-con. Solo se necesita conexión al Wi-Fi local de la consola.

También se añadió el llamado "Control fácil", lo cual permite al usuario jugar con un solo joy.con. Con esta ventaja solo será necesario apretar los dos gatillos y un botón para los ataques especiales. Además, podremos cambiar al control clásico cuando queramos y es posible usar ambos joy-cons como los pro controller

Dragon Ball FighterZ llegó a Nintendo Switch con dos personajes, hablamos del Androide 17 y Cooler, quienes se unen al plantel de luchadores desde hoy y puedas elegirlos como parte de tu equipo de pelea para enfrentarte a otros gamers.