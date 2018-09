Inició el Outbreak Day en The Last of Us 2 con estas novedades [FOTOS]

Hablar de The Last of Us es mencionar al juego de culto para PlayStation 3, catalogado por los propios gamers y medios especializados como el mejor shooter en tercera persona. Para Naughty Dogs este título es muy importante y por ese motivo decidió celebrar junto a los jugadores una fecha especial cada año desde el 2013.

El 26 de septiembre del 2013 Estados Unidos sufriría una pandemia, la cual tendría su origen en el pequeño pueblo de Austin en Texas. La infección sería causada por el hongo Cordyceps, el cual convertiría a los humanos en caníbales y el modo de contagio sería a través de una mordida, muy parecido a las películas de vampiros y hombres lobo. Todo esto generó una histeria colectiva en el país y a pesar que el país estaba en estado de emergencia no impidió que miles de personas mueran. A este suceso se le conoce como "Outbreak Day" o Día del Brote.

La trama de The Last of Us inicia 20 años después del brote donde podemos ver un mundo totalmente devastado y la casi eliminación de la humanidad. Joel, uno de los personajes principales, en su camino conoce a una pequeña llamada Ellie, quien había sido mordida y por ende infectada, pero a pesar que los síntomas se muestran a los días a ella no le sucede nada y descubren que es la única persona en ser inmune al hongo Cordyceps, entonces inician su historia de supervivencia enfrentando distintos cazadores y caníbales para poder encontrar la cura de la infección.

Naughty Dogs había anunciado, hace unos días, el quinto aniversario del Día del Brote con un gameplay lleno de acción donde podemos ver a Ellie más madura y enfrentándose a distintos enemigos; sin embargo, a través de la página oficial dedicada al "Outbreak Day" se guardaban cuatro sorpresas que te contaremos a continuación. La nueva versión de The Last of Us Part II está disponible en PlayStation 4.

Por el "Outbreak Day", Naughty Dogs anunció la venta de un póster de 60 centímetros donde podemos ver a Joel tocando una guitarra en una especie de bosque y a su lado se encuentra un lobo. (para adquirirlo puedes entrar aquí). El precio estará disponible desde el miércoles 26 hasta el sábado 29 a las 9 a.m.

The Last of Us 2 tendrá 11 avatares gratis por el "Outbreak Day", pero solo dos de ellos tendrán el precio de 0.49 centavos de dólar. Para descargarlos entra aquí.

Por la celebración del "Outbreak Day", Naughty Dogs puso a la venta un polo conmemorativo con el tatuaje que lleva Ellie en el brazo en color acero. El precio de la prenda es de 30 dólares y la puedes pedir desde aquí. El precio de ambas prendas es de 30 dólares.

Naughty Dog pone a la venta dos discos de vinilo con los soundtracks de The Last of Us como celebración del "Outbreak Day". El precio es de 35 dólares y lo puedes comprar aquí.

Puedes descargarte Wall Papers para tu computadora o smartphone gratis con motivos de The Last of Us II. Para descargarlos entra aquí.

Para los fanáticos de The Last of Us que tienen un iPhone podrán descargar emojis de manera gratuita de Joel y Ellie. Puedes descargarlos aquí.