PUBG: Las opciones deshabilitadas en Xbox One X para mejorar su rendimiento

Microsoft y Bluehole han puesto en marcha un 'downgrade' en el popular Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds para mejorar el rendimiento del videojuego. Variedad de configuraciones gráficas disponibles hasta ayer para la versión de Xbox One X han sido deshabilitadas o reducidas a través de una actualización. Entre ellas se encuentran opciones relacionadas a las sombras y reflejos.

Se afirma que el equipo desarrollador está ya experimentado con diferentes modos de renderizado para el Xbox One X hacia el futuro. Se trata de una medida temporal, pero que afecta a gran cantidad de usuarios alrededor del mundo, y es que el equipo de PlayerUnknown's Battlegrounds continúa lidiando con los problemas de optimización de su port para la consola de Microsoft, Xbox One X.

"Sabemos que hay casos de jugadores en Xbox One X que no están teniendo problemas con la tasa de cuadros por segundo. Sin embargo, estos cambios en los gráficos afectaran a todos los que jueguen en esta plataforma y nos disculpamos por eso, ya que sabemos que se trata de una baja en la calidad de los gráficos. Esto es solo una medida temporal, queríamos solucionar el asunto del 'framerate' lo más rapido posible para así ayudar a aquellos que estaban teniendo problemas y una mala experiencia", anunció el coordinador de la comunidad de PUBG.

También afirmó: "Adicionalmente, estamos trabajando en una solución a largo plazo para la plataforma Xbox One X, cuya implementación se ha planeado para el futuro y servirá a dos audiencias diferentes: aquellos que prefieran mejores gráficas y aquellos que prefieran el mejor rendimiento y no les preocupe demasiado el sacrificar algo de calidad en los gráficos. Actualmente, no tenemos muchos detalles para compartir, pero les brindaremos actualizaciones lo más pronto posible".

PlayerUnknown's Battlegrounds está disponible para PC y Xbox One X. Esta es la lista completa de opciones gráficas que se han desactivado de manera temporal:

Procesamiento post:

Desenfoque de movimiento (motion blur) desactivado

Reducción a la calidad del SSAO (Oclusión de ambiente de espacio en la pantalla)

Profundidad de campo (Depth of field) desactivado

Efecto de destellos en lente de cámara (Lens flare) desactivado

Reducción de calidad al efecto de adaptación ocular (el tiempo que le toma al personaje adaptarse a la oscuridad cuando ha estado en un entorno luminoso ha sido reducido)

Efectos:

Reflejos del espacio de la pantalla (SSR) desactivados (reflejos de ventanas y similares)

Luz de refracción (Refraction) desactivado

Dispersión subsuperficial (SSS) desactivado (las luces dentro de los objetos que los hacen ver más reales)

Partículas de luz desactivadas (la luz dinámica en variedad de efectos, como las explosiones)

Reducción del número de partículas creadas.