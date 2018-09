Nuevo juego de acción te hace recorrer niveles y recordar temas de clásicos de Nintendo [FOTOS]

Nuevo juego disponible para Nintendo Switch y PC recorre conocidos mundos de los videojuegos más recordados de la era de 8-bits. Principalmente con populares juegos de la NES de Nintendo como Megaman, Legend of Zelda, Metal Gear, Pokémon, Metal Slug, Teenage Mutant Ninja Turtles, entre otros.

Old School Musical tiene un modo historia que te permite controlar a dos adorables figuras llamadas Tib y Rob. Con ellos, emprenderás un viaje a través de juegos clásicos pero que estarán glitcheados aparentemente. El arte general del juego es de estilo pixelado y cuenta también con un reconocible estilo '8 bits' que, incluso, está diseñado para llevarte hacia un 'flashback' a través de la historia de los videojuegos.

Se trata de un juego principalmente de acción, que cuenta con una progresión horizontal pero que al mismo tiempo cuenta con un elemento paralelo, el cual implica escuchar simpáticas melodías que nos harán evocar y retrocedes varias décadas atrás. El elemento plataformero, sensación arcade y adrenalina típica de un juego de carreras forman un híbrido de bastante calidad. Podremos elegir, además, varios niveles de dificultad para renovar incluso más la experiencia.

El juego cuenta con mecánicas basadas en el ritmo. Señales coloridas aparecen en dirección al centro de la pantalla mientras que unas pequeñas retículas te indican el momento exacto en el que debes presionar los botones. Sí, esto suena a un típico 'Quick Time Event' pero en realidad se trata de algo más cercano a los juegos de baile, teclados y guitarra, puesto que en Old School Musical, estarás constantemte escuchando clásicos temas de videojuegos como The Legend of Zelda, Megaman, Pokémon, Metal Gear, los clásicos juegos de NES sobre las tortugas ninja y otros más.

Lo mejor de esta apuesta es que se trata de versiones hilarantes y muy divertidas de varios de los temas con los que muchos crecimos. Por supuesto, una aproximación muy exacta a los temas originales de las franquicias representadas aquí sería una invitación a Nintendo de entablar sus conocidas demandas, pero no se trata de un serio tributo, sino más de un homenaje con gracia, un espéctaculo risible lleno de esos característicos sonidos síntesis de '8 bits'. La verdad es que Old School Musical sabe lo que se propone y lo ejecuta muy bien.

Como te lo recordamos, la reminiscencia que este juego traerá a ti será la razón por la te mantendras disfrutando todo lo que ofrece. Hay toda una fina capa de culto tras los sonidos de '8 bits', de esa gloriosa tercera generación de videoconsolas que vino de la mano, sobre todo, de Nintendo. Muchas innovaciones de aquella época llegarían para quedarse, juegos con más profundidad en la historia gracias al aumento de memoria posible por la tecnología, así como hermosos temas musicales realizados gracias a las limitaciones, las que inspiraron a los grandes compositores a innovar y llamar la atención con lo que estaba disponible.

Old School Musical está disponible ya para PC y Nintendo Switch. Puedes encontrarlo en Steam, si tienes una PC, y adquirirlo con un 15% de descuento y al precio de S/. 23.80 hasta el 20 de septiembre. No te preocupes si no cuentas con una computadora muy potente, ya que los requisitos para correr este increíble título son realmente bajos:

Windows 7 o superior

Intel CoreTM Duo o superior

512 MB de RAM

Gráfica compatible con DirectX 9.0

610 MB de espacio en disco de almacenamiento

Para adquirir Old School Musical en Steam ingresa aquí.

Si, por el contrario, cuentas con un Nintendo Switch, puedes adquirir el juego en la Nintendo eshop ingresando aquí.