Patrulla Fronteriza humilla y arresta a joven con ciudadanía americana por apariencia física y color de piel en EEUU: "No tienes derechos"

El arresto violento de un joven estadounidense de origen hispano a manos de la Patrulla Fronteriza ha desatado una ola de críticas en Estados Unidos. Kenny Laynez, de 18 años, fue detenido junto a su madre y dos compañeros de trabajo el pasado 2 de mayo en Singer Island, Florida, durante un operativo de control migratorio donde los oficiales utilizaron fuerza excesiva y lenguaje discriminatorio.

Laynez, quien grabó el momento con su celular, fue inmovilizado pese a identificarse como ciudadano. En el video se escucha a uno de los agentes decirle: "No tienes derechos aquí. Eres un amigo, brother". La grabación muestra, además, a oficiales riendo mientras aplicaban descargas eléctricas y hablaban de un supuesto incentivo económico por arrestar inmigrantes.

El operativo migratorio terminó con cuatro detenidos, incluyendo a un ciudadano estadounidense

El incidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba Kenny Laynez fue detenido por supuestamente tener demasiadas personas en el asiento delantero. En el auto iban su madre, quien conducía, y dos trabajadores. Según Laynez, dos de los acompañantes eran indocumentados.

En el video, ampliamente difundido por el Centro Guatemalteco-Maya, se observa a al menos tres agentes reduciendo con violencia a los ocupantes. “Kevin, no resistas… así no se arresta a la gente”, se le escucha decir a Kenny, intentando calmar a su compañero.

Tras ser detenido, su celular continuó grabando. En el audio, un oficial comenta: “Ellos están empezando a resistirse más ahora. Vamos a acabar disparando a alguien”. Otro responde entre risas: “Solo recuerda, ya puedes oler el bono de $30,000”.

Comentarios racistas, burlas y promesas de bonificaciones por arrestos

Las imágenes han generado indignación por el tono despectivo y las risas de los agentes, que sugieren que recibirían una bonificación de $30,000 por detener inmigrantes. A pesar de la gravedad del caso, la Patrulla Fronteriza no reconoció en su comunicado que uno de los detenidos era ciudadano estadounidense.

“La declaración oficial sólo mencionó que los involucrados se resistieron al arresto, sin aludir a la nacionalidad de Laynez”, informó CBS News, que entrevistó al joven.

Mariana Blanco, directora del Centro Guatemalteco-Maya, criticó la política estatal: “Las leyes ya no se respetan. Delegar funciones migratorias a tantos agentes traerá consecuencias graves”, afirmó.

Florida intensifica redadas migratorias y amplía funciones a más de 1.800 agentes

Este caso ocurre en el marco de una expansión agresiva del gobierno de Ron DeSantis, que planea autorizar a más de 1,800 agentes estatales y locales a ejecutar funciones migratorias. La medida forma parte de un plan más amplio de represión contra la inmigración irregular.

Kenny Laynez, quien está por graduarse de secundaria y trabaja como jardinero, declaró: “Me dolió que me dijeran que no tengo derechos solo por ser hispano. No estábamos haciendo nada ilegal”.

Hasta la fecha, los dos trabajadores detenidos junto con él permanecen incomunicados, y Laynez asegura que no ha logrado volver a contactarlos.