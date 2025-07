Advertencia para inmigrantes en EEUU: Gobierno de Trump eliminará servicios multilingües en EEUU para promover el inglés

La administración de Donald Trump reducirá los servicios para inmigrantes que no dominen el inglés. | Composición LR

La administración de Donald Trump reducirá los servicios para inmigrantes que no dominen el inglés. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia (DOJ) ordenó a las diferencias agencias gubernamentales a eliminar el servicio multilingüe para abrir paso al inglés como idioma oficial de Estados Unidos.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, justificó la medida como una acción que permitirá una mejor identidad nacional. “Esta iniciativa no es simplemente un regreso a la tradición, sino una estrategia con visión de futuro para mejorar la integración social y económica, ofreciendo a todos los residentes la oportunidad de aprender y adoptar el inglés como medio para alcanzar el sueño americano”, señaló.

¿Cuáles son los servicios multilingües que se eliminarán en Estados Unidos?

La administración de Trump, según CNN, pretende reducir los programas sociales que ofrecen alternativas lingüísticas a inmigrantes que no dominan el inglés. Bondi afirmó que el inglés ayudará a mejorar la eficiencia. “Proporcionamos a las agencias herramientas prácticas para equilibrar este mandato con las responsabilidades cruciales para su misión”, se lee en el memorando.

Sin embargo, dicho documento no especifica cuáles serán los servicios que no contarán con esta ayuda para los inmigrantes. Por otro lado, ha dejado a libre interpretación de las agencias reducir los costos que tengan que ver con la barra idiomática en el país.

¿El inglés es el idioma oficial de Estados Unidos?

El inglés no es el idioma oficial del país. La nación americana no cuenta con un idioma oficial desde su independencia. No obstante, Trump ha impulsado políticas que buscan convertirlo en la lengua oficial del país.

En marzo de 2025, el presidente firmó un decreto en el que especifica que el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés. Para ello, instó a todas las instituciones estales para utilizar inteligencia artificial si se pretende brindar servicios en otro idioma que no sea el inglés.