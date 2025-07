Duro golpe de Trump: ICE aumenta arrestos de inmigrantes residentes por color de piel en Estados Unidos

ICE busca arrestar a inmigrantes con estatus legal y ciudadanos estadounidenses si no son blancos. | DHS

Un artículo publicado por El País reunió diversos testimonios de inmigrantes con estatus legal y ciudadanos estadounidenses de origen latino, quienes narraron cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detuvo por razones raciales y étnicas. Tres de los detenidos aseguraron ser ciudadanos de Estados Unidos, pero fueron arrestados bajo la sospecha de ser inmigrantes sin documentos porque no tenían la piel blanca.

El aumento de las detenciones del ICE están motivadas por el pedido exprés del presidente Donald Trump de capturar a 3.000 inmigrantes al día. Además, aseguró que muchos de los detenidos en estos operativos “han estado aquí mucho tiempo” y que algunos “han nacido en este país”.

Latinos detenidos por ICE

El primero de estos casos involucró a Andrea Vélez, una diseñadora de marketing de 32 años, quien fue arrestada en Los Ángeles el 24 de junio mientras se dirigía a su trabajo. La detención, que fue captada en un video, causó gran conmoción, pues Vélez, al igual que los otros dos detenidos, demostró ser ciudadana estadounidense. "Me preguntaba por qué yo era uno de ellos. No sabía lo que me iba a pasar", relató.

El 12 de junio, ICE también arrestó a Brian Gavidia, de 29 años, en Montebello, California, mientras trabajaba en un depósito de remolques. En el video del incidente, Gavidia insiste en que es estadounidense, pero los oficiales cuestionaron incluso el nombre del hospital donde nació. "Soy estadounidense, tío", le repitió Gavidia al agente, sin embargo, el oficial le exigió detalles sobre su lugar de nacimiento.

Elzon Lemus, un electricista de 23 años, fue detenido el 3 de junio en Nassau, Nueva York. ICE lo interceptó mientras viajaba al trabajo. Aunque también afirmó ser ciudadano estadounidense, fue esposado y mantenido en una furgoneta por más de 20 minutos mientras verificaban su estatus migratorio.

¿ICE puede arrestar a inmigrantes por el color de piel?

Según la legislación estadounidense, los ciudadanos no pueden ser detenidos sin una causa probable, es decir, bajo motivos objetivos y probables, como lo estipula la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó toda versión de un supuesto arresto racial del ICE: “Cualquier afirmación de que las fuerzas del orden han atacado a personas por su color de piel es repugnante y categóricamente FALSA. Este tipo de difamaciones está diseñada para demonizar y vilipendiar a nuestras valientes fuerzas del orden del ICE. Este tipo de disparates ha provocado un aumento del 500% en las agresiones contra agentes del ICE”, se lee en el comunicado.