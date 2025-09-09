HOYSuscripcion LR Focus

Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
USA

Científico de 101 años en EEUU sorprende con su longevidad activa y plena: estudio revela sus 5 secretos

La vitalidad de Reichlin refleja una "longevidad vibrante", que incluye energía física, agudeza mental, estabilidad emocional y relaciones interpersonales sólidas.

Seymour Reichlin y Esther Sternberg.
Con 101 años recién cumplidos, el científico estadounidense Seymour Reichlin continúa sorprendiendo al mundo académico por su lucidez, compromiso profesional y buen estado físico. Según la revista Brain Medicine, un análisis académico liderado por la neuróloga Esther Sternberg identificó cinco pilares que sustentan su longevidad activa.

El artículo señala que la vitalidad de Reichlin supera las expectativas convencionales de vida. Su caso refleja una “longevidad vibrante”, es decir, una existencia prolongada con energía física, agudeza mental, estabilidad emocional y vínculos sociales sólidos.

Un homenaje al Dr. Seymour Reichlin: un modelo a seguir para una longevidad vibrante. Fuente: Genomic Press

PUEDES VER: Niño de 9 años ingresa a universidad en EEUU tras aprobar examen para superdotados: sueña con ser neurocirujano

lr.pe

¿Quién es Seymour Reichlin?

Seymour Reichlin nació el 2 de mayo de 1924 en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Desde su infancia, mostró una notable inclinación por el conocimiento científico, lo que lo llevó a estudiar en el prestigioso colegio Stuyvesant y, posteriormente, en el City College de Nueva York, donde se formó en biología.

Luego de un breve paso por el ejército, ingresó a la Universidad de Washington en St. Louis para estudiar medicina. Fue allí donde descubrió su pasión por la neuroendocrinología, disciplina que estudia la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Completó su residencia en hospitales de Nueva York y St. Louis, y más adelante se trasladó al Reino Unido para especializarse junto al destacado científico Geoffrey Harris.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Las 5 claves de Seymour Reichlin para una longevidad activa

Según el estudio realizado por Esther Sternberg, quien conoce a Reichlin desde hace más de 35 años, el secreto de su longevidad activa se basa en cinco factores fundamentales. Estas claves están alineadas con los hallazgos más recientes en neurociencia, medicina integrativa y psicología del envejecimiento.

  • Relaciones humanas sólidas e intergeneracionales: el doctor mantiene lazos fuertes con colegas, discípulos y amigos. “Sostener amistades durante décadas y a través de continentes requiere esfuerzo deliberado”, señaló Sternberg.
  • Propósito vital claro y sostenido: aún con más de un siglo de vida, Reichlin continúa involucrado en investigaciones científicas y actividades académicas.
  • Curiosidad permanente: la búsqueda constante de nuevos conocimientos es otro de sus pilares. Participa en conferencias internacionales y explora nuevos campos, como la interrelación entre espiritualidad y ciencia.
  • Sentido del humor: el humor está presente en su vida cotidiana, tanto en ambientes laborales como personales.
  • Espiritualidad e interés por experiencias trascendentes: en los últimos años, Reichlin ha profundizado en reflexiones sobre el sentido de la vida.
