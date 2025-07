Más cuatro en Las Vegas: El popular juego 'Uno' llega a un casino de Estados Unidos con un premio exclusivo

Ya no hay alianzas. 'UNO', el popular juego de cartas de Mattel, inauguró un salón de juegos en un casino de Las Vegas. Esta apertura incluirá un club social nocturno que tendrá a la marca como estrella principal. Esta ofrece una nueva experiencia del juego infantil, para que adultos puedan disfrutarlo de una manera más sofisticada.

Además, Mattel ha lanzado un concurso por medio de TikTok, en el que el ganador o ganadora obtendrá una estadía en el Palms Casino Resort, donde estará ubicado el UNO Social Club. El evento estará disponible por tiempo limitado, pero la compañía promete abrir más salones temporales, donde ofrecerán diversas actividades relacionadas con el juego de cartas.

¿Cómo es la experiencia de 'UNO' en un casino de Las Vegas?

La llegada de 'UNO' a Las Vegas está acompañada de una experiencia exclusiva que incluye crupieres, boleras privadas y cartas especiales. Además de la versión clásica, se presentan tres variaciones: UNO Golf, que se base en reducción de puntuaciones con descartes de cartas altas; UNO Teams, que se juega en equipos; y el UNO Show 'em No Mercy, la versión más radical del juego donde se puede ganar de maneras diferentes.

De acuerdo con una declaración de Mattel a USA Today, durante la estancia de 'UNO' en el casino, no se permitirán las apuestas de ninguna índole. Además, se confirmó que la experiencia duraría hasta el 20 de julio, pero las inscripciones al evento estuvieron abiertas desde junio. La compañía de juguetes confirmó que la experiencia se replicaría en diversas ciudades de Estados Unidos, aunque aún no hay fechas confirmadas.

Esta es una de las primeras ediciones de UNO, antes de ser comprada por Mattel. Foto: El País

¿Cómo se creó el popular juego 'UNO'?

Mattel consiguió los derechos de 'UNO' en 1992, luego de comprárselo a Robert Tezak, un amigo de la familia de Merle Robbins, creadores originales del juego. Este nació como una variación del 'ocho locos', ya que las reglas variaban según la visita. Los Robbins decidieron establecer su propia versión, añadiendo los castigos acumulativos y las cartas de reversa, que hoy son identidad del juego. La baraja se vendía originalmente a 3 dólares en la barbería de Merle.

Con la adquisición de la compañía, 'UNO' empezó a ganar popularidad mundial. Mattel no desaprovechó la oportunidad y no solo produjeron en masa la versión original, sino también desarrollaron variaciones del juego, para que cada experiencia sea única. Así, tenemos un formato donde una carta obliga a los participantes a jugar con el reverso de los naipes y hasta un 'DOS', que se basa en el emparejamiento. Además, la popularidad del juego es tal que han sacado colaboraciones con diferentes marcas, como Pokémon, Minecraft, Mario Bros, series como The Office y Friends, con grupos de la talla de BTS y Black Pink, y con artistas como Shantell Martin y Keith Haring.