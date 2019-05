Facebook: Mateo Garrido Lecca enfurece en Twitter, luego de ser comparado con Yeni Vilcatoma [FOTOS]

No se guardó nada. Un reciente publicación de Facebook nos reveló el contundente mensaje que lanzó el joven comediante peruano Mateo Garrido Lecca a todos sus detractores, luego de haber sido comparado con la congresista Yeni Vilcatoma.

Y es que en Twitter un joven usuario lo había comparado con la excongresista de Fuerza Popular, algo que el joven Garrido Lecca no pasó por alto y decidió hablar fuerte y claro en Facebook y sus otras redes sociales. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Mateo Garrido Lecca, el joven comediante peruano que acaba de estrenar su primer unipersonal, dejo de lado los chistes y el humor para lanzar un contundente mensaje para todos sus detractores quienes por Facebook lo compararon con la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma, quien hace poco estrenó un programa propio en el que habla sobre corrupción en el Perú.

En Twitter, el joven comediante Mateo Garrido Lecca fue comparado con Yeni Vilcatoma por lo que no pudo guardarse nada y decidió hablar claro sobre este tema que lo molestó por completo. En Facebook, el muchacho se pronunció sobre este tuit y no dudó en afirmar que él no hacía daño al país con la corrupción y que el único mal que podría hacer es “contar un mal chiste”.

“La diferencia es que ella con corrupción le hace daño al país. Yo lo pero que puedo hace es contarte un mal chiste”, fueron las palabras que utilizó Mateo Garrido Lecca para hablar en Facebook sobre este tema que lo molestó por completo.

Además, el joven comediante pidió que no lo comparen con "corruptos"; para sorpresa de miles de sus detractores de Facebook, el joven recibió el respaldo de cientos de usuarios quienes no dudaron en afirmar que esta comparación fue desatinada y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es así que el muchacho recibió el aplaudo de miles por hablarse pronunciado sobre esta comparación con la congresista Yeni Vilcatoma.