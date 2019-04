Facebook: "perro mariachi" sorprende al tocar la guitarra y se vuelve viral [VIDEO]

Facebook fue fundada a inicios del 2004 con la intención de que provocará una revolución en lo que hasta el momento era una incipiente comunidad virtual. Años después, la compañía comandada por Mark Zuckerberg conquistó el mundo entero y una de las razones se deben al contenido ocurrente que presenta tal como lo es el caso del último viral que viene siendo furor en los cibernautas.



La reciente publicación de Facebook tiene como protagonista a un tierno perro que se encontraba acompañando a su dueño cuando este tocaba confortablemente una guitarra hasta que el can realiza un acto inesperado.

Asimismo, tanto los perros como los gatos son los animales predilectos en los internautas y no solamente de Facebook sino también en otras plataformas virtuales como Twitter, Instagram o YouTube.



Por ello no causó sorpresa cuando el video viral de Facebook presenta un hilarante momento. Todo aconteció cuando el sujeto se encuentra tocando su instrumento musical con suma paciencia hasta que de pronto el perro presenta una súbita actitud; se anima y “toca” en reiteradas veces con su pata las cuerdas de la guitarra.



La inusitada reacción que tuvo el perro se llevó la atención de cientos de miles de internautas en Facebook ya que demostró que lejos de quedarse en una sola posición, irse a otro lugar o mostrarse indiferente ante lo acontecido, prefirió tener un contacto más cercano con aquella madera que emite cándido sonidos.



“Este video es la prueba de que puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo”, fue el título a manera de descripción del video viral de Facebook que hasta el momento ya cuenta con más de un millón de visualizaciones y se espera que pronto migre a otras plataformas como Twitter o Instagram.



Los cibernautas manifestaron su sorpresa con la acción inesperada del perro y alabaron la buena actitud del dueño para permitir al can tener este tipo de experiencias.