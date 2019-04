YouTube viral: realiza "experimento" que une a gato con conejo y el resultado es desconcertante [VIDEO]

Ya sea YouTube, Facebook o Twitter seguramente en alguna oportunidad habrá logrado apreciar una publicación donde el protagonista por excelencia es un pequeño minino que luce indiferente a la cámara, pero que desencadena más de una manifestación de amor a su presencia. Como prueba de ello es una reciente publicación de un video viral donde exhibe a un “animal” nunca antes visto.



Las imágenes son más que elocuentes pues muestran el preciso instante donde un gato que luce sobre un mueble en un momento de relajo, aunque ese estadio en estos animales es muy habitual, que es aprovechado por un usuario de YouTube.



Según el video difundido en YouTube aparece un gato que se convierte en “víctima” de su dueña. La joven apunta su celular contra el animal con la intención de colocarle un filtro de conejo.



El resultado del peculiar juego sorprendió a toda la comunidad de YouTube por la manera inusitada y sumamente extraña en que luce, sumado que en una de sus patitas se halla una zanahoria que luce lista para ser engullida por este “gatonejo”, tal como lo bautizaron.



Ante semejantes imágenes el video que apenas cuenta con veinticuatro segundos logró encandilar a miles de personas que no dudaron un instante en hacer suyas el video ya que horas más tarde el insólito gato fue visto por cibernautas de Facebook y Twitter.



No obstante, para la mayoría de usuarios las imágenes no corresponden al resultado de un filtro sino que la dueña se animó a colocarle una vincha de orejas de conejo en la cabeza al gato, asimismo la zanahoria sería parte de la indumentaria elegida para volver más ocurrente la escena.



Lo cierto es que con filtro o no, el resultado final se robó el corazón de los internautas en YouTube y el resto de comunidades virtuales. A continuación podrá apreciar el video que fue publicado en Facebook.