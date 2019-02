YouTube Viral: mujer iba en una moto y decidió rasurarse las piernas frente a todos [VIDEO]

Esta mujer se ha vuelto la sensación en redes. Una mujer ha dejado a miles de usuarios de YouTube asombrados luego que sea captada rasurándose las piernas mientras viajaba en moto por una carretera de Miami, en Florida, Estados Unidos. El suceso se hizo viral y ya se ha compartido en varias redes sociales.

¿Qué pasó? Resulta que un conductor filmó el preciso momento en que esta señorita, aprovechando el intenso tráfico que había en dicha vía, aprovechó para rasurarse las piernas; dicho acto generó una gran polémica en YouTube, donde el video ya se hizo viral.

Según detalla Pulso, este video que ha dado la vuelta al mundo gracias a YouTube, fue grabado hace unos días por un conductor que quedó asombrado al ver a la mujer quitándose los vellos de la pierna a plena luz del día y en dicho vehículo en movimiento.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 690 mil reproducciones en YouTube, la criticada mujer viajaba en la parte trasera de una motocicleta, la cual era conducida por un hombre de avanzada edad.

Aprovechando el intenso tráfico que se vivía en la zona, la mujer sacó una prestobarba y comenzó a rasurarse las piernas, sin importarle que estaba en un lugar público; el hecho llamó la atención de todos los conductores quienes se encontraban en dicha congestionada vía.

Uno de ellos no dudó en sacar su teléfono y grabar este incidente para publicarlo en YouTube, donde no tardó en hacerse viral rápidamente, debido a que muchos consideran de mal gusto este tipo de comportamientos.

"No debió hacer eso en público", "Qué desagradable", "Hay lugares para hacer eso y la calle no es uno de ellos", "Qué horrible espectáculo, eso es privado y debe quedarse como tal", "No es por nada pero qué fuertes las imágenes, esto es un acto íntimo no para verlo en público", son algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube realizaron sobre este video viral, que causó desagrado en miles de usuarios quienes no dudaron en hacer sentir su voz de protesta.

El hecho no pasó desapercibido por cientos de usuarios, quienes no dudaron en lanzar todo tipo de calificativos; sin embargo, algunos otros defendieron a la mujer y afirmaron que esto era normal y que no debían "hacer escándalos" por este tipo de actos.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

Mira aquí el video que fue compartido en YouTube; sin embargo, es importante mencionar que dicho material original ha sido eliminado y subido a otros canal en el que sigue recolectando miles de vistas y cientos de comentarios en los que los usuarios hacen sentir su desagrado frente a este hecho que debería ser realizado en la privacidad del hogar.

Aquí el material fílmico compartido en redes sociales y que dio la vuelta al mundo.

Vale resaltar que esta no es la primera vez que una mujer fue captada depilándose en público. Hace algún tiempo, una señora fue pillada depilándose en una piscina, lo que indignó a miles de personas en YouTube.

Aquí te dejamos este polémico video que, al igual que el anterior, generó mucha indignación en las redes sociales, sobre todo en YouTube.