YouTube viral: explorador ingresa a mina abandonada y cámaras registran lo más escalofriante [VIDEO]

En YouTube se compartió un extraño video que ha puesto los pelos de punta de miles de usuarios en la plataforma. Un hombre, más conocido en Internet como ‘Explorador de minas’ ingresó hasta un lugar deshabitado, sin imaginar la terrible experiencia que viviría.

¿Qué fue lo que pasó? A través de la página ‘Creepypastas Everywhere’ en YouTube se compartió el visual que grabó Frank, un hombre de Estados Unidos que acostumbra viajar a distintas partes del mundo para explorar misterios en sitios abandonados.

El protagonista del video viajó hasta Willana, en Australia para investigar una de las cuevas donde presuntamente ocurren fenómenos paranormales, mencionado por los pobladores de la zona. Frank decidió investigar el lugar para terminar con los tabúes.

El valiente hombre acompañado únicamente por su cámara exploró los rincones de un mina abandonada. En el registro difundido en YouTube registró el momento en que el sujeto escuchó extraños sonido provenientes del oscuro lugar.

“Bueno, no saben lo que se siente estar aquí, es una locura. No sé si sea un pájaro, no parece ser una serpiente aunque no podemos descartar que seas una”, comentó el explorador mientras se retiraba del extraño lugar donde presuntamente habitaba alguien más.

La filmación difundida en YouTube cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas. Aquí te compartimos las imágenes del video viral para que puedas apreciarlo.

Mira aquí el video viral de YouTube: