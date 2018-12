Facebook: organizan 'chocolatada' para que Leyla Chihuán pueda tener canasta navideña [FOTOS]

Cientos de usuarios de Facebook han quedado sorprendidos al ver que en dicha red social, un grupo de usuarios se vienen organizando para celebrar una gran “chocolatada bailable” cuyo propósito está dando qué hablar en dicha red social.

Todo comenzó cuando en Facebook una página se dio la tarea de organizar una gran chocolatada navideña para reunir fondos y recolectar dinero para alegrarle la navidad a la congresista fujimorista Leyla Chihuán quien hace solo algunas semanas atrás afirmó que el dinero que recibe en el Congreso de la República “no le alcanzaba para el estilo de vida que llevaba”.

Una gran polémica se generó en Facebook tras viralizarse las declaraciones que lanzó la congresista Fujimorista Leyla Chihuán, quien afirmó que no le alcanzaba el dinero que recibía en su labor de congresista. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y la congresista fujimorista ha sido víctima de crueles memes en los que se burlan de la “precaria” situación económica por la que atraviesa la ex voleibolista.

Sin embargo, todo parece indicar que las burlas y comentarios sobre la economía de la congresista fujimorista seguirá por mucho tiempo más; y es que una reciente publicación de Facebook nos reveló que un grupo de usuarios vienen organizando una “gran chocolatada bailable” para recaudar fondos que permitan comprar una canasta navideña para la congresista Leyla Chihuán.

Así es, hace solo algunas horas, cientos de usuarios vienen compartiendo un inesperado evento que busca congregar a miles de personas a fin de poder garantizar que la congresista pueda tener una buena Navidad. El evento, el cual ha sido programado para este sábado 22 de diciembre, busca recaudar suficiente dinero para poder garantizar que la congresista Leyla Chihuán pueda disfrutar del panetón, chocolate, conservas y champán en esta fiesta de fin de año.

Aquí te compartimos una captura de este inesperado evento que ha desatado todo tipo de comentarios en Facebook.