Facebook: Alboroto en redes tras revelarse que la jerga peruana “estoy chihuán” llegó a Brasil [VIDEO]

Gracias a Facebook, la jerga peruana “estoy chihuán” sigue causando furor y ha cruzado fronteras llegando a diferentes países tales como Estados Unidos, Chile y ahora Brasil, país en el que un joven utilizó la polémica frase en portugués.

Y es que como muchos recordarán la polémica frase “estoy chihuán” nació luego de las declaraciones que brindó la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, quien en una entrevista radial afirmó que para el estilo de vida que lleva, el dinero que gana en el Congreso no lo alcanza; como era de esperarse las declaraciones generaron crueles memes y la frase se popularizó y ahora ha logrado llegar a otros países como en este caso.

Miles de usuarios de Facebook han quedado sorprendidos tras el video que nos mostró a un joven brasileño decir la frase “estoy chihuán” pero en idioma portugués.

Tal como se aprecia en el video compartido en la página de Facebook “Última Noticia”, todo indica que la popular frase peruana llegó al país de la samba, con lo cual se demuestra que la polémica frase “estoy chihuán” ya ha logrado llegar a lugares insospechados.

“Oye vamos a tomar algo por ahí”, pregunta la joven que registró este video viral de Facebook. Ante esto, el joven enamorado respondió “Oye no sé si voy a poder porque estoy un poco chihuán”; la admiración de la mujer al escuchar esto fue grande y siguió preguntado a lo que su novio le respondió “chihuán se dice cuando para la vida que llevo no me alcanza”.

Las imágenes que registraron este hecho ya son toda una sensación en Facebook, donde miles de peruanos expresaron risas y burlas por esta jerga que ya ha alcanzado límites insospechados.