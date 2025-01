¿Tu smartphone podría explotar si te pones a jugar mientras su batería está cargando?

No es recomendable usar tu teléfono mientras carga. Foto: Grok/X

No es recomendable usar tu teléfono mientras carga. Foto: Grok/X

Muchas personas no pueden despegarse de su teléfono, tanto que lo usan incluso mientras está cargando. Aunque la mayoría lo hace para realizar tareas sencillas, como revisar redes sociales o ver videos en TikTok, hay quienes enchufan su smartphone al tomacorriente y siguen jugando Fortnite, Call of Duty, entre otros videojuegos. ¿Es esto seguro?

En las redes sociales, circula una teoría que ha preocupado a miles de personas. Esta asegura que un celular podría causar un incendio si lo empleamos para jugar videojuegos cuando está cargando. Esto debido a que estas aplicaciones demandan muchos recursos, lo que podría provocar que la batería se sobrecaliente y termine explotando.

¿Tu teléfono podría explotar si juegas mientras carga?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, es poco probable que tu teléfono inteligente (Android o iPhone) explote por usarlo mientras está enchufado al tomacorriente. Sin embargo, eso no significa que debas hacerlo, ya que esa práctica, aparentemente inofensiva, puede causar problemas en la autonomía de tu dispositivo.

Aunque se descarta el riesgo de explosión, esto solo aplica si utilizas cargadores originales o certificados. Si cargas tu móvil con un cargador 'pirata', no solo estás dañando su batería de iones de litio, sino que también corres el riesgo de que se produzca un sobrecalentamiento del equipo y acabe explotando de forma inesperada.

Una batería de mala calidad o defectuosa también podría causar que tu celular explote. Por ese motivo, no se recomienda comprar teléfonos de marcas chinas poco conocidas, ya que muchas utilizan componentes baratos o que no cumplen con los estándares de seguridad. Además, cambias la batería de tu dispositivo, asegúrate de que el repuesto sea original y no 'pirata'.

¿Por qué no debes utilizar tu teléfono mientras carga?

Las baterías de los smartphones se degradan con el tiempo. No importa cuánto cuides tu celular, llegará un momento en que su batería tenga que ser reemplazada por una nueva. Por lo general, la vida útil de una batería es de entre 3 a 5 años; sin embargo, aceleramos este proceso cuando utilizamos el celular mientras está cargando. ¿Por qué?

Seguro habrás notado que tu teléfono se calienta cuando está enchufado al tomacorriente. Esto es normal, ya que cuando acabe de cargarse, volverá a su temperatura habitual. Lo que sí deberías evitar es alargar ese proceso de carga, ya que la temperatura extrema y prolongada es el principal enemigo de las baterías de iones de litio.

Por lo general, el proceso de carga dura entre 40 y 60 minutos. Si comenzamos a utilizar el smartphone (por ejemplo, para jugar videojuegos), el tiempo de carga se alargará, pudiendo llegar a los 90 minutos o más. Es decir, la batería se calentará más de lo necesario, lo que provocará una disminución en su autonomía, ya que habremos acelerado su degradación.