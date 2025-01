Adiós a los Blu-ray: Sony anuncia que dejará de fabricarlos y recalca que no tendrá sucesores

A partir de febrero de 2025, Sony ya no fabricará discos blu-ray. Foto: Aikawa

A partir de febrero de 2025, Sony ya no fabricará discos blu-ray. Foto: Aikawa

Hace algunos meses, Sony presentó la PlayStation 5 Pro, una consola de videojuegos que no solo asombró por su potencia, también porque no tiene lector de discos, es decir, solo aceptaría juegos digitales. Esto preocupó a miles de gamers que compran juegos físicos; sin embargo, la compañía japonesa indicó que pueden acoplarle una lectora que se venderá por separado.

Luego de que se confirmara que la PS5 Pro vendría sin lector de discos, en la internet comenzó a correr el rumor de que Sony habria tomado esta decisión, debido a que dejaría de fabricar Blu-ray grabables. Para sorpresa de miles, la empresa asiática acaba de confirmar este rumor, incluso recalcó que no piensan lanzar un dispositivo de almacenamiento que sea su sucesor.

¿Qué ha dicho Sony exactamente?

A través de un breve comunicado, Sony Japón informó que, a partir de febrero de 2025, dejarán de fabricar Blu-ray grabables, los cuáles son usados para almacenar películas, videojuegos, etc. Además de este formato, la marca japonesa indicó que también abandonará la producción de los MiniDisc y las cintas MiniDV que muchas filmadoras usaban hace algunos años.

"Hemos decidido interrumpir la producción de todos los modelos de soportes Blu-ray Disc, MiniDisc para grabación, MD Data para grabación y Mini DV Cassete a partir de febrero de 2025. No habrá modelos sucesores. Queremos agradecer a nuestros numerosos clientes su patrocinio", puede leerse en el escueto documento.

Como recordaremos, los discos Blu-ray fueron desarrollados para sustituir a los DVD, quienes a su vez reemplazaron a los CD y estos a las cintas de audio y los VHS. No obstante, Sony ha mencionado que no tiene planes para lanzar un sucesor del Blu-ray, así que se pondría punto final a esta línea de negocio.

Según detalla El Confidencial, aunque Sony ya no fabricará discos Blu-ray, si seguirá lanzando (al menos por ahora) reproductores que lean y graben estos discos. Recordemos que, a finales del 2024, la compañía surcoreana LG anunció que dejaría de desarrollar estos dispositivos, debido al declive de esta tecnología.

Aunque LG había indicado que podrían retomar el desarrollo de los reproductores Blu-ray, en caso notaran un aumento en la demanda, con el reciente anuncio de Sony (el principal impulsor y fabricante de discos Blu-ray) todo parece indicar que esto no ocurrirá y en el futuro todas las películas y videojuegos sean digitales.

Padre del Blu-ray había predicho su final

De acuerdo a la publicación, Kees Schouhamer Immink (considerado el 'padre' del CD, el DVD y el Blu-ray) había predicho la desaparición de esta tecnología. En una entrevista brindada en 2015, el experto aseguró que el formato físico no tardaría en desaparecer y que el futuro sería el streaming y la nube.

"No habrá una cuarta generación. El streaming y la nube son el futuro. Los tiempos cambian, así es la vida y no me quejo. Las cosas son como son", señaló Immink a Teknautas. Aunque fue conciente de la desaparición del CD, DVD y Blu-ray, recalca que muchos seguirá optando por el formato físico, ya que desean tener algo real entre manos.

"Yo tengo una buena colección porque me gusta ver las películas en DVD y para mí es un placer comprar un CD, pero los tiempos cambian y mucha gente nunca ha comprado uno de estos discos e incluso considera que la música es gratuita", finalizó.