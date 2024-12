WhatsApp incluirá una opción que traducirá de forma automática los mensajes recibidos

Desde que Meta (la compañía de Mark Zuckerberg) compró WhatsApp, a principios del 2014, la popularidad de esta aplicación de mensajería instantánea no ha parado de crecer. En la actualidad, es la plataforma más utilizada del mundo, superando a Telegram, Facebook Messenger, Signal, entre otras apps similares. ¿Por qué se ha vuelto tan famosa?

La popularidad de WhatsApp depende de muchos factores. Además de contar con una interfaz amigable para cualquier persona (sin importar su edad), la aplicación de mensajería destaca por no tener anuncios y por recibir constantes actualizaciones, las cuáles suelen incluir nuevas funciones que son del agrado de la mayoría de usuarios.

Recientemente, acaba de revelarse que los desarrolladores de WhatsApp se encuentran trabajando en una nueva función que promete romper las barreras del idioma. Estamos hablando de la 'traducción automática', una opción que permitirá entender los mensajes en inglés (entre otros idiomas) y que estará disponible en Android y iPhone.

¿En qué consiste la traducción automática de WhatsApp?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, la última beta de WhatsApp para dispositivos Android (versión 2.24.26.9) incorporó una función llamada 'Traducción automática' que, como su nombre lo indica, será capaz de traducir los mensajes que recibimos de nuestros amigos, familiares, entre otras personas.

De acuerdo a la publicación, WhatsApp no quiere imponer esta característica a sus usuarios, así que ellos decidirán si la implementan o no. En caso decidas activarla, elegirás entre dos opciones. La primera es para traducir automáticamente todos los mensajes nuevos que lleguen a tu smartphone, mientras que la segunda se limita a traducir mensajes seleccionados.

Una de las ventajas de la Traducción automática es que el proceso se realizará completamente en el teléfono del usuario, es decir, los textos no se enviarán a Google Translate (u otra plataforma similar) para que sean traducidos. De esta manera, la compañía de Mark Zuckerberg espera poner calma a los usuarios, ya que su información no será enviada a terceros.

Como los mensajes no serán enviados a una aplicación externa para que los traduzca, esta función funcionará, incluso si el teléfono inteligente se queda sin conexión a internet. Sin embargo, para que no haya problemas durante el proceso, el usuario tendrá que descargar previamente unos paquetes de idiomas en su smartphone.

¿Cómo tener la traducción automática de WhatsApp?

Por el momento, la traducción automática de WhatsApp solo está disponible para los betatesters que descargaron la versión 2.24.26.9 en sus teléfonos inteligentes Android. Se desconoce cuándo llegará esta característica a la versión estable; sin embargo, lo más probable es que sea en los próximos meses, luego de que se corrijan todos los 'bugs'.

Aunque no lo creas, convertirse en un betatester de WhatsApp no es muy complicado; sin embargo, debes tener mucha suerte de que haya vacantes disponibles. En caso no las hubiera, no te preocupes, solo prueba otro día. A continuación, te brindamos los pasos que tendrás que seguir para lograrlo: