Tiembla Magis TV: Elon Musk lanza X TV, su nueva plataforma gratuita que podrás ver en tu Smart TV

Una nueva plataforma de videos gratuita acaba de llegar al mercado. Se trata de X TV, un servicio que competirá contra YouTube y otras apps similares. Actualmente, esta aplicación (que pertenece a Elon Musk) es compatible con varios modelos de Smart TV, incluso podrás instalarla en tu Google Chromecast y otros dispositivos de streaming. ¿Quieres saber cómo?

¿Qué es X TV?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, X TV es una plataforma que nos permitirá acceder a los videos que se hayan subido a X (antes llamada Twitter). Además de encontrar este contenido, los usuarios podrán ver transmisiones exclusivas de eventos en vivo (lanzamientos de Space X o partidos de la NBA, por ejemplo).

Las personas que instalaron X TV en sus televisores inteligentes notaron que su interfaz es bastante similar a la de YouTube. Es decir, apenas ingreses a la aplicación verás una lista de videos recomendados. También tendrás una sección de Búsqueda y un botón para ver las diferentes categorías que ofrece: noticias, entretenimiento, deportes, videos virales, etc.

A diferencia de Netflix, Amazon Primer Video o Disney+, para acceder al contenido de X TV no necesitarás pagar una suscripción mensual. La forma en que la empresa de Elon Musk ganará dinero es a través de la publicidad. Eso quiere decir que los usuarios verán anuncios antes de la reproducción de los videos, algo similar a los que sucede en YouTube.

¿Cómo descargar X TV en tu Smart TV o celular?

En la actualidad, X TV es una plataforma compatible con los Smart TV que han sido desarrollados por la marca surcoreana LG. Asimismo, la aplicación funciona perfectamente en los televisores inteligentes de Xiaomi, Hisense, Sony, TCL, Philips, entre otras marcas, siempre y cuando funcionen con los sistemas operativos Google TV o Android TV.

En caso tengas un Smart TV de Samsung u otro fabricante que utiliza un sistema operativo distinto, no podrás instalar X TV, ya que la app no es compatible, al menos por ahora. Aunque estos televisores no podrán ejecutar la aplicación de forma nativa, eso no significa que tengas que comprar uno nuevo para acceder a la plataforma de Elon Musk.

De acuerdo a la publicación, X TV también es compatible con los Google Chromecast y los Amazon Fire TV, dispositivos de streaming que se conecta en el puerto HDMI de los televisores. Gracias a estos aparatos (que son más económicos que una nueva Smart TV) no solo podrás tener acceso a esta app, también a otras que no sean compatibles con tu equipo.

Instalar X TV en un Smart TV de LG es muy sencillo, basta con buscar la aplicación en su tienda de aplicaciones. Lo mismo deberás hacer si tienes un Chromecast, Amazon Fire TV o un televisor con Google TV o Android TV. En caso no encuentres la aplicación, no te preocupes, ya que está llegando de forma progresiva a todo el mundo.