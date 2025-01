¿Por qué no debes buscar películas gratis en Google Drive para verlas en tu Smart TV o teléfono?

Lanzada por Google en 2012, Google Drive es una de las plataformas de almacenamiento en la nube más famosas del mundo, ya que permite que los usuarios guarden hasta 15 GB de archivos totalmente gratis. Aunque pueden expandir esa capacidad hasta 2 TB, pero deberán pagar una suscripción mensual (S/ 32.49) o anual (S/ 324.99).

A diferencia de Google Fotos, que solo guarda las fotografías y videos que tomaste con tu teléfono Android, Google Drive permite almacenar cualquier tipo de archivos. Por ejemplo, documentos de Word, libros en PDF, música en formato en MP3, películas o series en formato MP4, AVI o MKV, incluso archivos comprimidos con WinRAR.

¿Por qué no debes buscar películas gratis en tu Smart TV?

Una de las características más importantes de Google Drive es que permite compartir nuestros archivos almacenados con amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso con personas de otros países que ni siquiera conoemos. Es decir, puedes configurar una imagen, video, PDF, música, entre otro tipo de archivo, para que sea público.

Esta característica de Google Drive está siendo aprovechada por miles de personas, quienes han comenzado a almacenar películas, series, música, entre otro contenido protegido con derechos de autor. Posteriormente, ponen el archivo en público para que otras personas puedan descargarlo y verlo en su Smart TV, teléfono o computadora.

En la actualidad, existen varios medios digitales que están promoviendo el uso de un 'truco' que te permite encontrar películas y series gratis en Google Drive, tan solo escribiendo un código en el buscador. El problema con este método es que todo el contenido que encuentres para descargar es piratería y puede meterte en problemas.

Los enlaces de Google Drive puede que no tengan solo una película, también un peligroso virus. Foto: Diario con vos

Aunque no lo creas, en algunos países, descargar piratería de internet te hace acreedor a una multa. Además, al bajar este contenido ilegal estás corriendo el riesgo de infectar tu smartphone o computadora con algún virus. Esto debido a que no sabes si el archivo es en realidad un video, ya que puede tratarse de un software malicioso.

En caso encuentres un archivo comprimido en Google Drive, el riesgo es mayor, ya que muchos antivirus no suelen analizarlos. Es decir, si decides bajarlo en tu PC, laptop o celular, al momento de descomprimirlo no solo tendrás una película pirata, también es probable que tengas un nuevo virus que comenzará a trabajar sin que lo notes.

¿Qué alternativas legales tienes para ver películas y series gratis?

Si quieres ver películas, series y programas de televisión gratis, no es necesario recurrir a la piratería. Actualmente, hay varias plataformas de streaming que no requieren una suscripción y que puedas verlas en tu Smart TV, smartphone o computadora. Además de Pluto TV, tenemos Mercado Play, LG Channels, Samsung TV Plus, Plex, Rakuten TV, etc.