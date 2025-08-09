HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Usuarios de Instagram temen por su privacidad debido a nueva función que revela su ubicación

Miles de usuarios se han quejado en redes sociales y han calificado la nueva función de Instagram como "peligrosa", por revelar sus ubicaciones sin su consentimiento.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, insiste en que los usuarios pueden elegir con quien comparten su ubicación.
El CEO de Instagram, Adam Mosseri, insiste en que los usuarios pueden elegir con quien comparten su ubicación. | Foto: Composición LR/ ROVA

Una nueva función de Instagram para compartir ubicación generó alerta esta semana entre los usuarios de la popular red social, que advierten podría poner en peligro a quien la usa al revelar su paradero sin su conocimiento.

Instagram, propiedad de Meta, añadió el miércoles una opción que comparte ubicaciones mediante un mapa, similar a una función que su rival, Snapchat, ofrece desde 2017.

Usuarios de Instagram temen por su privacidad debido a función que revela su ubicación sin su consentimiento

Hasta el viernes, decenas de videos y publicaciones contra esta nueva función circulaban en redes sociales, acumulando decenas o incluso cientos de miles de visualizaciones.

"La mía estaba activada y la dirección de mi casa aparecía para todos mis seguidores", escribió Lindsey Bell, una usuaria de Instagram, en respuesta a una advertencia publicada por la estrella del reality show sobre citas "The Bachelor", Kelley Flanagan, a sus 300.000 seguidores de TikTok.

"La desactivé inmediatamente en cuanto me enteré, pero me sentí fatal", agregó Bell.

En un video de TikTok, Flanagan calificó la nueva función de Instagram como "peligrosa" y explicó paso a paso cómo asegurarse de que estuviera desactivada.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, responde ante las críticas

Ante la magnitud de las críticas, Adam Mosseri, director ejecutivo de la red social, intentó tranquilizar a los usuarios el jueves.

"Aclaración rápida sobre el Friend Map (Mapa de Amigos): tu ubicación solo se compartirá si decides compartirla, y, si lo haces, solo se podrá compartir con un grupo limitado de personas que elijas", escribió en Threads, también propiedad de Meta.

"Para empezar, la función de compartir la ubicación está completamente desactivada", aclaró Mosseri.

La función se añadió para que usuarios amigos pudieran conectar mejor y compartir publicaciones de "lugares geniales", informó Instagram en una entrada de blog.

La red social insiste en que los usuarios pueden ser selectivos respecto a con quién comparten su ubicación y pueden desactivarla cuando lo deseen.

