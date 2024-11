¿Tu celular emite un pequeño silbido? Esto podría pasarle a tu teléfono si sigues usándolo

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, suelen brindarnos señales cuando no están funcionando correctamente. Por ejemplo, si tu celular se calienta demasiado mientras está cargando, puede que tenga algún problema interno o que la batería se encuentre defectuosa, ya sea por un falla de fábrica o porque usas tu smartphone de forma inadecuada.

En la actualidad, muchas personas cometen el error de sobrecalentar la batería de sus teléfonos, sin imaginar que esta práctica disminuye la vida útil de este componente. Por lo general, estos casos se producen cuando usamos el celular mientras está cargando o dejamos el equipo en un lugar con temperaturas extremas (bajo el sol directo, por ejemplo).

Estas malas prácticas no son recomendables, ya que estarás acelerando la degradación de la batería de tu smartphone. Es decir, en lugar de que tenga una vida útil de 3 a 5 años, durará solo 1 o 2 años. En el mejor de los escenarios, solo habrá problemas de autonomía; sin embargo, puede que también haya otros detalles más graves, como un silbido.

¿Qué significa que tu teléfono emita un pequeño silbido?

Según detalla Movilzona, un portal especializado en tecnología, que tu teléfono inteligente empiece a emitir un silbido no es algo normal, así que deberías preocuparte. Por lo general, este sonido es un indicador que tu dispositivo está teniendo algún problema relacionado con la batería. A continuación, te brindamos los casos más comunes:

Gasificación: Cuando una batería está dañada o sobrecalentada puede comenzar a emitir gases, los cuáles generarían este sonido

Cuando una batería está dañada o sobrecalentada puede comenzar a emitir gases, los cuáles generarían este sonido Cortocircuito interno: También es probable que el silbido sea generado por un cortocircuito dentro de la batería

También es probable que el silbido sea generado por un cortocircuito dentro de la batería Fuga de líquido: Las baterías defectuosas también pueden perder ciertos líquidos internos que generan este silbido

Sea cual sea el caso. De empezar a escuchar algún silbido en tu smartphone (por más débil que sea), lo recomendable es que dejes de usarlo para evitar cualquier situación que ponga en peligro tu integridad. Trata de apagarlo y comienza a revisarlo en busca de algúna malformación o hinchazón. Si la encuentras, deja el equipo en un lugar alejado de objetos inflamables.

Si el celular todavía tiene garantía, puedes comunicarte con el vendedor para que te haga un cambio. En caso la garantía haya expirado, vas a tener que llevarlo a un técnico especializado para que lo revise. Los cambios de baterías son frecuentes y no son muy costosos; sin embargo, debes asegurarte de que utilice una pieza original, ya que una pirata no es segura.

¿Qué otros ruidos extraños puede tener tu teléfono?

En caso tengas un teléfono de Samsung, Xiaomi u otras marcas famosas, es probable que tu smartphone suene cuando lo sacudes en el aire. No será un sonido muy fuerte, si no que se escuchará como si hubiera piezas sueltas. Si esto le ocurre a tu equipo, no debes preocuparte, ya que es algo normal. Se trata de los mecanismos de la cámara que se mueven cuando agitas el dispositivo.