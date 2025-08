Experto revela qué hacer si recibes llamadas que se cortan al contestar: "No hables y deja que se corte sola"

Imagina que estás descansando tranquilamente en tu hogar cuando, de pronto, recibes una llamada desde un número desconocido. Aunque sueles responder solo a contactos guardados en la agenda de tu celular, sientes curiosidad y terminas contestando. Para tu sorpresa, apenas dices "Aló", la comunicación se corta y no vuelven a llamarte. ¿Por qué ocurre esto?

Aunque no lo creas, este tipo de llamadas son bastante comunes, no solo en Perú, sino también en otros países del mundo. Se les conoce como "llamadas fantasma" y tienden a ser bastante molestas para los usuarios. A pesar de su frecuencia, la mayoría de personas no sabe quién o quiénes están detrás de ellas. A continuación, te lo revelaremos.

¿Por qué las llamadas se cortan al contestar?

Muchos creen que las "llamadas fantasma" son realizadas por extorsionadores o estafadores que buscan incomodarnos. Aunque es probable que algunos delincuentes estén involucrados, lo cierto es que la mayoría proviene de call centers, es decir, centros de llamada con decenas de trabajadores que intentan ofrecerte algún producto o servicio.

Por lo general, los bancos, operadoras telefónicas, aseguradoras o proveedores de internet, contratan a estos call centers para que se pongan en contacto con sus clientes o potenciales clientes, a quienes hacen llegar promociones, ofertas o cualquier otra publicidad. Para lograrlo, les brindan su base de datos con tu número y nombre completo.

Antiguamente, los "call centers" operaban de forma manual, ya que los trabajadores marcaban uno por uno los números de los clientes. Sin embargo, eso ha cambiado. En la actualidad, utilizan sistemas automatizados que realizan las llamadas y, cuando alguien contesta, transfieren esa comunicación a un operador disponible.

En caso no haya un trabajador disponible, el sistema cortará la comunicación de inmediato y volverá a intentarlo más adelante, pero esta vez desde un número telefónico ligeramente diferente. Ahora ya lo sabes, las "llamadas fantasma" se cortan apenas contestas, debido a que no había ningún operador listo para atenderte en ese momento.

¿Qué hacer si recibes muchas llamadas SPAM?

En su cuenta de TikTok, el especialista en marketing Arcadi Mayor reveló qué debes hacer si estás recibiendo demasiadas de estas llamadas. Contrario a lo que muchos harían, si contestas un número telefónico desconocido, lo mejor es mantenerte callado. Tienes que permanecer en silencio durante algunos segundos hasta que se corte sola.

"Solo cuelga o deja que se corte sola", recomendó el experto. Si cometemos el error de decir "Hola", "Aló" u otra palabra, sin saberlo estamos confirmando al sistema del call center que nuestro número está activo. Si la llamada se interrumpe por falta de personal, volverán a intentarlo más adelante, ya que sabrán que hay una persona usando esa línea.

Además de no hablar durante uno segundos, el especialista aconseja instalar algún identificador de llamadas, que permita saber si el número que intenta comunicarse contigo pertenece a alguien real o tiene varias denuncias por SPAM. Finalmente, también activar un filtro para que solo recibas llamadas de los números que tienes en la agenda de tu celular.