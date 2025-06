Caída de ChatGPT: usuarios reportan falla mundial de inteligencia artificial de Open AI

ChatGPT, la inteligencia artificial (IA) desarrollada por Open AI, registra problemas de funcionamiento que afectan a miles de usuarios en Perú y otros países del mundo. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron esta caída mundial; sin embargo, lo más probable es que el servicio se restablezca pronto.

La caída de ChatGPT, según detalla Downdetector, comenzó alrededor de las 11:20 a.m. (hora peruana). Los usuarios de X (antes conocida como Twitter) han comenzado a realizar publicaciones, donde confirman que la inteligencia artificial no estaría funcionando correctamente en sus computadoras, celulares y tablets.

Reportes han aumentado considerablemente. Foto: captura de Downdetector

¿Qué ocurre al entrar a ChatGPT?

Las personas que intentan acceder a ChatGPT, sobre todo desde una PC o laptop, ven que la plataforma no carga correctamente. En su lugar, sale una pantalla en blanco que tiene el siguiente mensaje: "Esta página no funciona. La página chatgpt.com no puede procesar esta solicitud ahora. HTTP ERROR 500".

ChatGPT no funciona actualmente. Foto: captura

Por otra parte, los usuarios de ChatGPT que instalaron la app en sus dispositivos móviles (Android o iPhone) han notado que la inteligencia artificial demora demasiado en responder o simplemente no lo hace. En algunos casos, muestra los siguientes mensajes: “Something went wrong” o “Hmm…something seems to have gone wrong”.

Esto aparece en la versión para móviles. Foto: captura de ChatGPT

¿Cómo reaccionaron los usuarios de ChatGPT?

En las redes sociales, especialmente en X, la caída de ChatGPT provocó diferentes reacciones. Algunos usuarios tomaron con humor los problemas de la plataforma, mientras que otros criticaron duramente a Open AI, ya que las fallas en su servicio están siendo frecuentes y afectan también a las personas que pagan una suscripción mensual.

¿Qué alternativas existen a ChatGPT?

Si utilizas ChatGPT en tu trabajo, no debes preocuparte ante un caída, ya que existen varias alternativas que puedes usar totalmente gratis. Entre las principales tenemos DeepSeek creado por High-Flyer, Gemini de Google y Grok, una inteligencia artificial desarrollada por X. Todas estas plataformas ofrecen respuestas precisas y son fáciles de usar.