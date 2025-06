¿Tu teléfono muestra un símbolo de contenedor de basura tachado? Descubre su significado y por qué es importante

Un detalle bastante peculiar en los smartphones es que algunos fabricantes incluyen, en la parte trasera de los dispositivos, algunos símbolos cuyo significado es desconocido por la mayoría de personas. Uno de los más importantes, que suele llamar la atención por su diseño, es aquel que tiene la forma de un tacho o contenedor de basura que está tachado con una "X".

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Xiaomi, Huawei, entre otras marcas reconocidas, suelen incluir este símbolo en sus teléfonos inteligentes, aunque algunos modelos recientes podrían ya no incorporarlo de forma visible en el exterior. No obstante, eso no significa que haya dejado de ser relevante, ya que puede estar presente en otros lugares, como el embalaje, manual o hasta grabado dentro del equipo.

¿Qué significa el símbolo de contenedor de basura tachado?

Todo comenzó en 2003, cuando la Unión Europea (UE) aprobó la normativa "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE), conocida en español como Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Su objetivo principal es reducir el impacto ambiental generado por los residuos electrónicos, entre ellos, los teléfonos inteligentes.

Quizás no lo sabías, pero desde hace varios años, la UE impulsa varias campañas a favor del medio ambiente. Por ejemplo, obligaron a todas las marcas (sobre todo a Apple) a adoptar el puerto USB-C en sus equipos, con el fin de que puedan cargarse con cualquier cable y cargador compatible, y así reducir la cantidad de accesorios innecesarios.

Aunque la normativa WEEE fue aprobada en 2003, recién entró en vigencia el 13 de agosto de 2005. Desde entonces, todas las marcas que fabrican dispositivos electrónicos están obligadas a incluir el símbolo correspondiente (un contenedor de basura tachado con una 'X'). De no hacerlo, no pueden comercializar sus productos dentro del territorio europeo.

Si tu celular muestra el símbolo de contenedor de basura tachado con una "X", significa que contiene componentes electrónicos o sustancias que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente o la salud humana. Por lo tanto, no debe desecharse junto con la basura común, sino que debe llevarse a un punto de reciclaje autorizado donde se gestione adecuadamente su disposición final.

Por lo general, este símbolo se incluye cuando los teléfonos contienen baterías de litio, que pueden explotar o liberar sustancias tóxicas, así como metales pesados como plomo, cadmio o mercurio. También se utiliza cuando el dispositivo incorpora plásticos y circuitos electrónicos que tardan décadas, e incluso siglos, en degradarse por completo.

¿Solo los smartphones incluyen este símbolo?

En la actualidad, no solo los teléfonos inteligentes incluyen el símbolo de contenedor de basura tachado; también suele estar presente en otros productos como laptops, tabletas, cargadores portátiles (powerbanks), auriculares Bluetooth, cámaras digitales, electrodomésticos pequeños, entre otros dispositivos electrónicos que tengas.

En caso tengas un dispositivo con este símbolo y ya no sirve, lo ideal es llevarlo a centros de reciclaje electrónico autorizados. Actualmente, muchos supermercados y centros comerciales poseen contenedores especiales para estos residuos. Incluso, algunas marcas cuentan con programas de reciclaje que premian a los usuarios por entregar sus equipos en desuso.