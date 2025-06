Bill Gates revela por qué sus hijos no tuvieron celular hasta los 14 años y cómo establecer límites tecnológicos en casa

El debate sobre cuándo es apropiado regalar un celular a los niños cobró fuerza en los últimos años, especialmente con el aumento del acceso a dispositivos tecnológicos. Gates, con su experiencia familiar, defendió la importancia de establecer límites claros en el uso de la tecnología, enfatizando que la madurez es el criterio fundamental para introducir estos dispositivos en la vida de los jóvenes.

En su hogar, Gates implementó reglas estrictas, asegurando que ninguno de sus hijos tuviera acceso a un teléfono móvil antes de los 14 años. Esta decisión no fue arbitraria, sino que se basó en la convicción de que los niños deben estar preparados emocional y cognitivamente para gestionar un dispositivo con acceso a información y redes sociales.

Bill Gates cree que los niños no deben tener celular hasta los 14 años. Foto: FreePik

Normas familiares sobre el uso de tecnología

Gates fue claro en su postura: el uso del celular no debe ser una respuesta a la presión social, sino una decisión consciente de cada familia. En una entrevista con The Mirror, el empresario explicó que, aunque muchos amigos de sus hijos ya tenían teléfonos antes de los 14 años, él priorizó el desarrollo emocional de sus hijos por encima de la necesidad de pertenencia grupal. Para Gates, el celular debe ser una herramienta educativa y de comunicación, no un mero pasatiempo.

Restricciones y beneficios de un uso controlado

En el hogar de Gates, se establecieron normas claras: el uso del teléfono durante las comidas estaba prohibido y el acceso a estos dispositivos se limitaba a momentos específicos. Esta estrategia buscaba fomentar una relación equilibrada con la tecnología, diferenciando los espacios y horarios dedicados a la convivencia familiar y a otras actividades sin pantallas. Gates enfatizó que el objetivo era cultivar la autonomía de sus hijos, permitiéndoles acceder a recursos digitales sin caer en la dependencia de estos aparatos.

La realidad actual y los riesgos de la exposición temprana

A pesar de la postura de Gates, la realidad muestra que muchos niños y adolescentes acceden a los celulares a una edad más temprana. Un estudio de la empresa Xplora reveló que el 30% de los menores solicita su primer teléfono antes de los siete años. Además, UNICEF sitúa la edad media de acceso al primer celular en 10,3 años a nivel mundial, cifras que están por debajo del límite propuesto por Gates.

Consecuencias de la incorporación precoz de teléfonos móviles

Expertos en salud infantil señalaron los desafíos que conlleva la incorporación temprana de teléfonos móviles en la vida cotidiana de los niños. Se identificaron riesgos como alteraciones del sueño, dependencia tecnológica, dificultades en la socialización y reducción de la concentración en actividades escolares. Gates, al igual que otros especialistas, advierte sobre estas problemáticas y propone que los menores respeten las rutinas de sueño, mantengan la concentración en sus tareas educativas y no deleguen sus relaciones sociales al ámbito digital.