WhatsApp deja de funcionar en el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus: este mensaje aparece en los teléfonos

Tal como lo había anunciado en su sitio web, WhatsApp acaba de dejar de brindar soporte a 3 teléfonos inteligentes fabricados por Apple. Se trata del iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, equipos lanzados entre 2013 y 2014. Aquellas personas que tengan estos celulares y traten de ingresar a la aplicación de mensajería instantánea se llevarán una gran sorpresa.

Vale resaltar que el anuncio de que WhatsApp dejaría de ser compatible con estos modelos de iPhone no es reciente. La compañía Meta ya lo había confirmado desde 2024. Asimismo, todas las personas que poseen estos celulares han estado recibiendo notificaciones advirtiendo que, a partir del 5 de mayo de 2025, sus dispositivos móviles dejarían de tener soporte.

¿Por qué WhatsApp dejó de ser compatible con estos iPhone?

En su blog oficial, que puedes revisar entrando a este enlace, los desarrolladores de WhatsApp informan que, a partir del 5 de mayo de 2025, la aplicación de mensajería solo será compatible con los iPhone que puedan ejecutar iOS 15.1 o versiones posteriores. Es decir, los modelos que tengan un sistema operativo más antiguo ya no podrán acceder a WhatsApp.

A partir de la fecha, todos los iPhone que funcionan con iOS 14, iOS 13 o iOS 12 ya no son compatibles con WhatsApp. Dado que los únicos modelos que no pueden actualizar su sistema operativo a iOS 15.1 son el iPhone 5s (2013), iPhone 6 (2014) y iPhone 6 Plus (2014), estos dispositivos dejarán de recibir soporte definitivamente.

Si tienes uno de estos modelos, no hay forma de volver a utilizar WhatsApp. La única opción para seguir usando la aplicación de mensajería instantánea es adquirir un iPhone más reciente o un teléfono Android compatible. En caso seas dueño de un iPhone 7 o superior, no debes preocuparte, ya que este dispositivo sí puede actualizar a iOS 15.1.

En caso intentes abrir la app de mensajería en un iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6 Plus, te saldrá el siguiente mensaje: "WhatsApp ya no soporta versiones antiguas de iOS. Actualiza tu teléfono a una versión más reciente de iOS para continuar usando WhatsApp. Ve a Configuración > General > Actualización de software".

¿Qué teléfonos (Android y iPhone) son compatibles con WhatsApp?

Actualmente, los teléfonos Android compatibles con WhatsApp son aquellos que funcionan, como mínimo, con Android 5.0, también conocido como Android Lollipop, un sistema operativo que Google lanzó en 2014. No obstante, es muy probable que en la próxima purga (cuya fecha todavía no ha sido anunciada) esta versión deje de recibir soporte.

Si posees un teléfono Android que compraste recientemente, es muy probable que funcione con Android 14 o Android 15, por lo que no debes preocuparte: WhatsApp seguirá siendo compatible durante varios años. Del mismo modo, si cuentas con un iPhone moderno que ya tiene iOS 18, puedes estar tranquilo, ya que este dispositivo seguirá recibiendo soporte por un buen tiempo.