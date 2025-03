WhatsApp pondrá un límite a este tipo de mensajes: solo permitirá enviar un máximo de 30 al mes

Miles de usuarios de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, quedaron impactados al enterarse de que la compañía Meta planea limitar la cantidad de mensajes de difusión, es decir, aquellos mensajes enviados mediante la opción Nueva Difusión. Dentro de poco, la plataforma solo permitirá un máximo de 30 al mes. ¿Por qué tomaron esta decisión?

Por el momento, esta reducción de los mensajes de difusión se encuentra en fase de prueba; sin embargo, todo indica que será implementada muy pronto. Además, la restricción no solo afectará a los usuarios que descargaron la versión tradicional de WhatsApp, sino también a quienes instalaron WhatsApp Business, la variante diseñada para negocios y empresas.

¿Para qué sirve la opción Nueva Difusión de WhatsApp?

La función Nueva Difusión, disponible en Android e iOS, permite que los usuarios de WhatsApp envíen un mismo mensaje (texto, fotos, videos, audios, stickers o cualquier otro archivo) a varias personas al mismo tiempo, sin la necesidad de crear una conversación grupal y sin tener que mandar los mensajes de forma manual, lo que tomaría mucho tiempo.

A diferencia de los chats grupales de WhatsApp, donde los integrantes pueden interactuar entre ellos, los mensajes de difusión llegan de forma privada, es decir, el destinatario pensará que se lo enviaste personalmente. Meta incluyó esta opción para que podamos enviar comunicados a muchos amigos al mismo tiempo, sin tener que crear grupos innecesarios.

En la actualidad, muchos negocios utilizan los mensajes de difusión de WhatsApp para comunicarse con sus clientes, a quienes tienen como contactos, ya que agregaron sus números telefónicos en la agenda de su smartphone. De esta forma, les hacen llegar ofertas, promociones exclusivas, descuentos, entre otra información que crean importante.

Un detalle poco conocido de la opción Nueva Difusión de WhatsApp es que las personas seleccionadas solo recibirán tus mensajes, siempre y cuando también te tengan agregada. En caso no hayan guardado tu número, no les llegará nada. Es decir, gracias a esta función, podrás averiguar qué contactos han guardado tu número y cuáles no.

¿Por qué WhatsApp limitará esta función?

Si no sueles usar los mensajes de difusión, esta medida no será un problema; sin embargo, si tienes un negocio y empleabas esta herramienta para contactar a tu clientela, debes saber que tendrás un límite de 30 mensajes mensuales. No obstante, hay una forma para que los usuarios de WhatsApp Business incrementen la cifra, pero requiere pagar.

De acuerdo a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, la decisión de limitar los mensajes de difusión tiene como objetivo reducir el volumen de contenido no deseado y mensajes SPAM en la plataforma. Como dijimos, muchos negocios abusan de esta herramienta para bombardear a su clientela con mensajes. Si desean seguir haciéndolo, deberán ser más selectivos o invertir dinero.

La empresa de Mark Zuckerberg sugiere a las empresas y pequeños negocios utilizar otras herramientas, como los estados y los canales, que también pueden servirles para compartir información con sus clientes, sin tener que enviarles mensajes de difusión, los cuáles muchas veces terminan siendo realmente molestos.