Igual que Siri: usuarios de teléfonos Android ya pueden usar ChatGPT como asistente virtual

Desde que Apple incluyó a Siri en los iPhone, Google intentó hacer lo mismo con Google Assistant; sin embargo, no tuvo tanta acogida debido a varias limitaciones. No obstante, el gigante de internet no quiere perder la batalla, así que está permitiendo que los usuarios de dispositivos Android puedan usar un mejor asistente virtual. Estamos hablando de Gemini, una inteligencia artificial más avanzada.

A diferencia del Asistente de Google, Gemini es capaz de responder preguntas complejas, generar textos y ayudarte en diversas tareas del día a día. Aunque a muchas personas les agrada la idea, otros no están convencidos de esta inteligencia artificial. Si formas parte de este grupo, te encantará saber que pronto podrás utilizar ChatGPT como asistente virtual en tu teléfono Android.

ChatGPT podrá volverse tu asistente virtual

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, los desarrolladores de ChatGPT, la empresa OpenAI, está trabajando en una actualización que permitirá utilizar esta inteligencia artificial como asistente virtual. Es decir, ya no será necesario abrir la aplicación para realizar una consulta, sino que podrás interactuar con ella directamente usando tu voz.

De acuerdo a la publicación, para invocar a ChatGPT y hacerle una pregunta rápida, no será necesario decir un comando como "Oye Siri" o "Hey Google". En su lugar, bastará con pulsar el botón Home (o el borde inferior de la pantalla) durante unos segundos. Mientras que para muchos usuarios esta opción resulta más conveniente, otros no están del todo de acuerdo.

Quizás no lo sepas, pero la opción de invocar a ChatGPT mediante un comando de voz requiere que la aplicación tenga permisos privilegiados en Android. Desafortunadamente, estos permisos solo se otorgan a las aplicaciones preinstaladas en el sistema operativo, así como a aquellas desarrolladas por la propia Google. No obstante, esto podría cambiar en el futuro.

¿Cómo elegir a ChatGPT como tu asistente virtual en Android?

Actualmente, OpenAI está probando esta función en la beta de ChatGPT (versión 1.2025.070), por lo que aún faltan varias semanas para que esté disponible en la versión estable de Android. No obstante, si ya descargaste esta versión de prueba en tu smartphone, puedes activar esta función de inmediato siguiendo estos sencillos pasos: