Este es el país de Sudamérica donde se pasa más tiempo frente al celular

Un reciente estudio revela que Brasil es el país sudamericano donde sus ciudadanos pasan más tiempo frente a las pantallas, con un promedio de 9 horas diarias. Este fenómeno genera interrogantes sobre la dependencia tecnológica y sus efectos en la salud y las relaciones sociales.

La creciente disponibilidad de internet móvil y la accesibilidad de dispositivos han contribuido a este uso descontrolado. En un contexto donde los celulares se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, el entretenimiento y el trabajo, es crucial analizar cómo esta inmersión digital impacta en el bienestar general de la población.

Según un estudio reciente de la agencia We Are Social, Brasil ocupa el primer puesto en Sudamérica en cuanto al uso de celulares, con un promedio de 9 horas diarias por persona. Foto: El Cronista

¿Cuál es el país sudamericano cuyos ciudadanos pasan más tiempo en los celulares?

Según un estudio de We Are Social, Brasil se posiciona como el país sudamericano con el récord de horas frente a las pantallas. Los brasileños utilizan sus teléfonos móviles hasta 9 horas al día, un dato que refleja no solo la alta dependencia tecnológica, sino también la cultura digital del país. La amplia disponibilidad de internet móvil y los precios accesibles de los dispositivos facilitan este comportamiento.

Los teléfonos móviles en Brasil son fundamentales no solo para la comunicación, sino también para el entretenimiento, el acceso a contenido multimedia y la realización de tareas laborales y educativas desde cualquier lugar. Esta versatilidad ha convertido a los celulares en herramientas indispensables en la vida cotidiana de los brasileños.

Según We Are Social, ¿qué otros países completan el ranking del mayor tiempo de uso de celulares en Latinoamérica?

El estudio de We Are Social también revela el tiempo que los habitantes de otros países de Latinoamérica dedican al uso de celulares. A continuación, se presentan algunos de los datos más relevantes:

Colombia: Los colombianos pasan alrededor de 7 horas diarias utilizando sus dispositivos móviles. La combinación de una infraestructura de telecomunicaciones robusta y la alta penetración de smartphones ha facilitado este alto consumo. Las plataformas de streaming y las redes sociales son especialmente populares, reflejando una cultura digital activa.

Argentina: En Argentina, el promedio diario de uso del celular es de aproximadamente 6 horas. La infraestructura tecnológica avanzada y la amplia disponibilidad de dispositivos móviles contribuyen a este comportamiento.

Perú: Los peruanos pasan en promedio 5 horas al día usando sus celulares. Durante la pandemia de COVID-19, el celular se convirtió en una herramienta vital para el teletrabajo y la educación a distancia, incrementando notablemente su tiempo de uso.

La creciente dependencia de los dispositivos móviles

La tendencia observada en América Latina muestra una creciente dependencia de los dispositivos móviles para diversas actividades diarias. Desde la comunicación hasta el entretenimiento, pasando por el trabajo y la educación, los celulares se han convertido en herramientas esenciales en la vida de millones de personas. Este fenómeno plantea importantes preguntas sobre el impacto del uso prolongado de estas tecnologías en la salud mental y las relaciones interpersonales.

Es fundamental que tanto los usuarios como las autoridades reflexionen sobre el uso responsable de la tecnología y busquen un equilibrio que permita disfrutar de sus beneficios sin comprometer el bienestar general.