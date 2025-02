Karim, un ingeniero informático de 45 años, llegó a Estados Unidos desde la extinta República Democrática Alemana en los años noventa. Su primer clip, “Me at zoo”, no solo revolucionó la forma en que consumimos contenido, sino que también sentó las bases para el crecimiento exponencial de la plataforma, que hoy cuenta con más de 114 millones de canales y genera ingresos superiores a 50.000 millones de dólares anuales.

A pesar de su papel crucial en la creación de YouTube, Karim ha optado por una vida discreta, priorizando sus estudios y proyectos personales en lugar de la fama. Su historia recuerda que detrás de los grandes éxitos tecnológicos, a menudo hay figuras que eligen permanecer en la sombra.

Karim fue el primer usuario en subir un video a YouTube, titulado "Me at the zoo", el 23 de abril de 2005. Foto: Fandom