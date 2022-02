WhatsApp: ¿qué significa ‘ª’ y por qué es la reacción favorita de los centennials?

En WhatsApp se han generado una gran cantidad de abreviaciones, frases y expresiones populares entre las nuevas generaciones; sin embargo, no todos conocen el significado de estas palabras, puesto que algunas se originan tanto en redes sociales, videojuegos y otros contextos. Este es el caso de ‘ª’, un modismo que ha llamado bastante la atención últimamente por su repetitivo uso, pero ¿quieres saber a qué se refiere? Aquí te contamos todo.

De la misma manera que otras palabras como ‘pipipi’, la abreviatura ‘ª’ proviene de la combinación entre las teclas ‘Shift + º' y ‘Alt gr + º'. Este modismo nació en las redes sociales, recientemente, aunque no hay un origen oficial ni documentado.

¿Qué significa ‘ª’?

El símbolo ‘ª’ es la letra a volada, lo cual significa que es un formato de menor tamaño que el resto del texto y ubicada en la parte superior del renglón. Este tipo de letras voladas se usan para expresar formas abreviadas de numerales ordinales. Generalmente, son aquellos que indican el orden de algo en relación a una serie a la que forman parte. Por ejemplo:

El automóvil partió en 6ª posición.

La 43ª edición del programa se realizará el próximo lunes.

Ocupamos la 16ª fila.

Esta es la 3ª edición de este libro.

¿Qué significa la abreviatura ‘ª’ en redes sociales?

Cabe señalar que no solo en redes sociales se suele usar ‘ª’, ya que incluso es empleada en videojuegos y otros ámbitos. Lo cierto es que se usa esta expresión para hacer saber que algo no tiene importancia, que no te esperabas lo manifestado y te tomó de forma sorpresiva.