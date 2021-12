¿Cómo saber si el técnico que reparó tu iPhone utilizó piezas originales o piratas?

Si acudes a un centro autorizado de Apple para reparar tu iPhone es poco probable que utilicen piezas piratas para arreglarlo. Sin embargo, debido a que este servicio suele ser muy costoso, la mayoría de personas prefiere llevar su teléfono a técnicos externos, sin saber que podrían colocarle componentes no originales. ¿Cómo descubrirlo?

Hasta hace algún tiempo, los usuarios de Apple que llevaban sus iPhone a centros de reparación no autorizados no sabían si el técnico había usado piezas originales o piratas. Por fortuna, eso ha cambiado con la llegada de iOS 15.2, la última actualización del sistema operativo desarrollado por los de Cupertino.

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, entrando a los ajustes del teléfono, los usuarios que instalen esta actualización en sus iPhone podrán tener acceso a un historial completo de reparaciones. Incluso, les será posible descubrir si uno de los componentes que utilizaron es original o no.

¿Apple bloqueará los iPhone con piezas piratas?

Muchas personas que llevaron a reparar sus iPhone a servicios técnicos no autorizados temen que los de Cupertino bloqueen el dispositivo por utilizar piezas piratas, por lo que algunos no desean descargar la última actualización de iOs que traerá más novedades.

Si te encuentras en ese grupo, debes saber que no hay de qué preocuparse. De acuerdo a la publicación, Apple no bloqueará las funciones del celular en caso detecte que fue reparado con una pieza no original, lo que sí pasará es que perderás la garantía si todavía se encontraba vigente.