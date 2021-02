¿Qué son las redes P2P y cómo evitar estafas en apps de pago directo?

La tecnología de consumo ha llenado de conveniencias muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y el smartphone es quizá el dispositivo central de toda esta revolución de la información. Por supuesto muchas son las maneras de conectarse y hoy te hablaremos sobre una que seguramente has escuchado, tanto para bien como para mal: las redes P2P o peer to peer.

El vivir en un mundo conectado no solo es cuestión de comunicación, sino también de otros quehaceres más prácticos y complejos como los negocios. Por supuesto, los pagos en línea siempre han inspirado desconfianza para muchas personas. Después de todo, se trata de su dinero. Confiar en una app que te solicite información de tu cuenta bancaria no es lo mismo que confiar en otra que solo te pida un usuario y contraseña. Por ello, encontrar una vía segura y confiable para las transacciones es vital para adoptar una plataforma.

Quizá aquí hayan calado mucho algunas aplicaciones de pago que han llamado la atención por su facilidad de uso, la posibilidad de transferir dinero o “prestar plata” con un solo toque, usando solo números de teléfono y con transacciones inmediatas. Muchas de estas, aunque cuentan con diferencias fundamentales, comparten un aspecto en común: funcionan en redes P2P.

Redes P2P: ¿qué son y cuáles son sus riesgos?

Las redes P2P son todo un paradigma. Se trata de un tipo de conexión que se ha vuelto muy popular para los pagos en los últimos años, pero su forma de operar como tal existe casi desde que se inventó la web.

¿Qué son las redes P2P? Pues su propio nombre lo dice. Peer to peer hace referencia a una red de computadoras, usuarios, etc., que se conectan entre sí sin la intervención de un servidor o un tercero. ¿Qué significa esto? Que todas las personas en una red son tanto cliente como servidor. Ninguno tiene el control.

Este concepto puede sonar algo técnico, pero uno de los ejemplos más comunes son los tradicionales programas para bajar archivos directamente de las computadoras de otros usuarios. Aplicaciones como los clientes de torrents o el clásico Ares Galaxy, que permitían, básicamente, descargar un documento desde la PC de otro usuario (siempre y cuando ambos estén conectados) sin intervención de un servidor oficial.

Probablemente te estés preguntando qué tiene que ver el viejo y famoso Ares con las transacciones. Pues bien, así como hay herramientas P2P para compartir archivos, también las hay para enviar y recibir dinero en línea. Estas últimas son llamadas apps de transferencias peer to peer y tienen ciertas ventajas como desventajas.

¿Cuáles son las desventajas de las redes P2P?

Las redes P2P pueden sonar bastante más prácticas y hasta libres de la complejidad de otros métodos: ya no hay un servidor central (banco) del que tengamos que depender para realizar nuestras actividades y nuestras conexiones se valen por sí mismas. Sin embargo, el tema es más complejo si nos ponemos a pensar en la seguridad de nuestros datos.

En primer lugar, una red P2P no cuenta con una administración centralizada de todos los datos que pasan por ella. Es básicamente un conjunto de computadoras que se conectan entre sí a través de nodos, pero no hay una unidad central que gestione todo, no hay un “jefe vigilante”.

Esto último recae directamente en la seguridad. Al no haber un servidor, cada usuario es responsable de proteger su privacidad y la integridad de sus movimientos personales.

Otra desventaja es que, a mayor número de usuarios, mayor es la dificultad para administrar una red y hasta de mantener un registro de lo que se realiza, por lo que es necesario, incluso, que cada uno conserve copias de seguridad para cada dato que considere relevante.

Los puntos anteriores pueden resultar algo generales para entender la problemática de las redes P2P en las transacciones, pero tienen una aplicación útil en el día a día. Te lo demostramos con algunos casos prácticos:

Fraude y robo de identidad: la conveniencia de “pagar rápido” conlleva también un mayor riesgo de “robo de identidad más rápido”.

No hay registros de nada: muchas apps de pago P2P no cuentan con seres humanos ni atención al cliente. Las interacciones no dejan un registro ni se brindan estados de cuenta impresos.

¿Cómo protegerse de estafas en transacciones peer to peer?

Las redes P2P pueden ser una verdadera pesadilla si no las sabemos utilizar, pero eso no quiere decir que sean una vía que siempre debamos evitar. Todo dependerá de nuestras buenas prácticas como consumidor y de un poco de desconfianza, que siempre hace falta al tratar con dinero en internet.

En España y otros países, casos como el de la app Venmo (estadounidense) y otros ya han generado pronunciamientos de entes como la Comisión Federal del Comercio. Entre algunas medidas que se recomienda están:

Si transfieres dinero de tu cuenta P2P a una bancaria, siempre es recomendable confirmar al banco el depósito .

Si vendes un producto por internet , asegúrate de transferir lo que te pagan por una red P2P a una cuenta bancaria, incluso antes de enviar el artículo.

Activa las opciones de autentificación en dos o varios pasos para todo tipo de cuenta bancaria que utilices en conjunto con una red P2P.

Algunas apps de pagos P2P funcionan con redes sociales. Revisa la configuración de tu privacidad en la que utilices y solo deja público lo que sea necesario.

Otros consejos más prácticos y del día a día al utilizar aplicaciones de pago P2P son los siguientes: