Huawei ya tiene su propio Google Play y así puedes descargarlo [FOTOS]

Tras ser incluido en la lista negra de Estados Unidos y, por consecuencia, haber sido vetada por Google, Huawei tendrá que buscar alternativas para comercializar sus smartphones. Una de las principales dificultades que tendrá la compañía asiática es reemplazar a Google Play, tienda de aplicaciones en donde se encuentran millones de juegos y aplicaciones importantes como WhatsApp. Sin embargo, Huawei tendría un as bajo la manga para poder sobrevivir sin Google Play.

En ese sentido, el veto de Estados Unidos puede ser que haya sorprendido a millones de usuarios de Huawei en el mundo, pero no a la compañía china que ya tiene tiempo preparándose para lo peor. Comprar un móvil Huawei y que este no tenga Google Play será un gran problema, pero la fabricante asiática lleva trabajando mucho tiempo en la sombra con “AppGallery” su propio Google Play.

¿Cómo puedes descargar Huawei AppGallery?

Si tienes un Huawei o cualquier otro smartphone Android puedes descargar e instalar “AppGallery” y podrás verificar que la app está muy trabajada, lo que hacer pensar que es un proyecto ambicioso de la marca asiática con esta tienda de aplicaciones. Para poder descargar esta tienda de aplicaciones debes seguir los siguientes pasos:

-Descarga el archivo apk desde este enlace.

-Instalar la app en tu móvil Android

-Instalar al Huawei Mobile Services (si no estás en un dispositivo Huawei)

¿Cómo funciona el Huawei AppGallery?

Luego de seguir estos pasos, debes abrir la app y acceder a todo el catálogo de AppGallery. Para poder descargar los juegos tendremos que crearnos un Huawei ID, se trata de un sencillo truco en el que se nos pedirá un correo electrónico y una contraseña. Tal como ocurre en la App Store, podremos elegir un país determinado para acceder a la tienda de aplicaciones. Si elegimos a China como país, encontraremos muchas más apps que en la versión española de la tienda.

Con su propia tienda de aplicaciones, Huawei puede plantar batalla a Google Play, sin embargo, también es muy necesario que disponga de un propio sistema operativo que no se diferencie mucho de Android. Hasta el momento, la compañía asiática no ha dado información al respecto y solo se ha limitado a señalar que el veto no impedirá que sus móviles sigan recibiendo las actualizaciones de seguridad.