Xiaomi presenta su increíble máquina expendedora para comprar móviles [FOTOS]

Ahora los usuarios podrán comprar un celular de Xiaomi desde una máquina expendedora. La compañía asiática instalará 50 de estas máquinas bautizadas como Mi Express en La India. De esto modo, como si fueras a comprar una bebida o comida, solo insertando un código podrás adquirir tu teléfono celular o diferentes accesorios de Xiaomi.

A través de su cuenta de Twitter, Xiaomi ha dado a conocer una serie de imágenes del evento en el que dio a conocer al mundo su último invento, estas máquinas expendedoras con las que podrás adquirir un smartphone de la compañía asiática en cualquier lugar sin la necesidad de acudir a una tienda y de forma rápida.

El caso de Xiaomi es bastante particular, al tratarse de una marca de smartphones que se inició en la venta online para dar el paso a la tienda física y es que cada tipo de tienda tiene sus beneficios. El comercio online es cómodo, pero sigue sin ser tan inmediato como comprar en una tienda y ahora también como estas máquinas expendedoras.

Mi fans, we've introduced an innovative way to buy your favourite #Xiaomi products with #MiExpressKiosk. It’s simple! Just choose a product & pay with your debit/credit card, cash, or UPI.



Experience it at Manyata Tech Park & our office in ETV. 50 more kiosks coming your way. pic.twitter.com/uqjjKkbb2b