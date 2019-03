Se filtran las nuevas reacciones en 3D que tendrá Facebook este 2019 [FOTOS]

Un nuevo cambio llegaría a Facebook más pronto de lo que te imaginas. La red social de Mark Zuckerberg está pensando en modificar los "me gusta" y las demás reacciones en los móviles. Este sería un cambio de diseño drástico porque pasarían a ser en 3D.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial por parte de Facebook; sin embargo, la web TechEngage manifestó que algunos usuarios de iPhone ya han podido usar las nuevas reacciones en 3D, posiblemente como parte de un beta.

Asimismo, las reacciones en 3D también han sido probados por miles de usuarios en la versión de escritorio de Facebook durante unos días en Estados Unidos.

Facebook no se ha pronunciado sobre cuándo lanzará oficialmente las reacciones en 3D ni a qué países llegarán, aunque lo más común es que estas arriben a todo el mundo.

Recordemos que en 2016 Facebook lanzó las reacciones para que los usuarios puedan expresarse más allá de los "me gusta". Estas reacciones son el "me encanta", "me divierte", "me asombra", ",me entristece" y "me enoja".

Además de estas reacciones, Facebook ha creado reacciones temporales con motivo de diversos acontecimientos. Por ejemplo, meses atrás lanzó la reacción de las flores y durante las semanas del Orgullo LGTB habilitó la reacción de un arcoiris.