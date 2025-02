¿Qué significa el ícono de 'Prohibido' que aparece en tu celular y cómo quitarlo de la pantalla?

Se trata del ícono 'No molestar' que está presente en muchos celulares. Foto: Xataka

Todos los smartphones muestran, en la parte superior de la pantalla, varios íconos que indican el porcentaje de batería, la conexión a Wi-Fi, los datos móviles, el Bluetooth o el GPS. En algunos casos, también es posible que veamos un misterioso símbolo de "prohibido" que suele generar preocupación en los usuarios que desconocen su significado.

Si tienes un teléfono inteligente (Android o iPhone) y notaste la aparición de este ícono en la pantalla, no hay razón para preocuparte, ya que no representa ningún problema. La presencia de este símbolo indica que activaste (posiblemente por error), la función 'No molestar' que viene deshabilitada por defecto y cumple un propósito muy importante.

¿Para qué sirve el botón 'No molestar' de tu teléfono?

En la actualidad, los celulares se han vuelto una de las herramientas de comunicación más importantes del mundo. Sin embargo, hay usuarios que prefieren "desconectarse" por unas horas y evitar recibir mensajes. Como apagar el dispositivo puede ser una medida demasiado drástica, se incluyó la opción "No molestar". ¿Cuál es su función?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la función "No molestar" sirve cuando quieres concentrarte en una actividad (leer, ver una película, etc.), ya que evita que tu smartphone te interrumpa con sonidos: notificaciones de mensajes de texto (SMS) o WhatsApp, o el tono de llamada cuando alguien intenta comunicarse.

Es importante destacar que activar la función "No molestar" no significa que dejarás de recibir mensajes de WhatsApp, Facebook Messenger o llamadas. Tu teléfono inteligente seguirá funcionando con normalidad, pero mientras esta opción esté activa, no emitirá ningún sonido, como si estuviera en modo silencio.

¿Cómo se usa el modo 'No molestar'?

Algunos fabricantes de smartphones, como Samsung, permiten personalizar la función "No molestar". Esto significa que puedes elegir cuánto tiempo permanecerá activa (1, 2 o 4 horas) o configurar una hora exacta para que se active automáticamente. Mucha gente suele programarla para que se habilite por la noche, antes de dormir.

De esta forma, podrán descansar tranquilos sin ser interrumpidos por notificaciones durante la madrugada. Una vez que despierten, la opción se desactivará automáticamente. Además, es posible seleccionar excepciones, es decir, contactos que sí harán que suenen las notificaciones, como tu mamá, papá, hermanos, esposa, hijos u otras personas importantes.