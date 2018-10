YouTube: Plataforma de videos se cae en todo el mundo y esta es la razón [FOTOS]

Esta noche, de forma totalmente imprevista, el portal de videos más famoso del mundo, YouTube, cayó de forma temporal y millones de usuarios en todo el mundo reaccionaron a este inesperado fallo que imposibilita la visualización de los videos que aloja dicha plataforma web.

En Facebook, Twitter y otras redes sociales, cientos de usuarios han mostrado su angustia y preocupación por esta inesperada caída que ya lleva varios minutos. ¿A qué se debe esto? Aquí te lo contamos todo.

Este martes ‘negro’ como ya ha sido calificado en diversas redes sociales, YouTube ha caído por varios minutos y el malestar colectivo se ha hecho sentir en toda la web.

Y no es para menos, ya que este famoso portal de videos es visitado en todo el mundo por miles de millones de usuarios quienes se divierten y entretienen con los videos colgados en su espectro.

Las fallas en YouTube fueron reportadas por centenares de usuarios de Twitter, red social en la que compartieron diversas capturas de los fallos que se pudieron registrar en sus computadores o en sus smartphones.

¿A qué se debe este fallo? Se piensa que actualmente se está haciendo un mantenimiento al portal de videos más famoso del mundo; sin embargo, ya son demasiados minutos que este ‘error’ se ha dado, por lo que miles temen lo peor, puesto que muchos videos suyos están alojados en dicha plataforma web. ¿Qué pasará?

En un reciente comunicado en Twitter, el equipo de YouTube lanzó un comunicado en el que afirmó que vienen trabajando para resolver este 'fallo' y que comunicarán a la brevedad posible cuando todo se normalice; asimismo, pidieron disculpas por los malestares causados a nivel mundial.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.