Internet estará lento este jueves y viernes a nivel mundial, conoce la razón

¿Notaste que tu internet está lento? La razón de que tu navegador esté presentando este inconveniente se debe a que ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, está realizando un cambio en su configuración para mejorar la seguridad de la navegación. Este jueves y viernes (11 y 12 de octubre), las páginas web estarán funcionando con lentitud.

Por primera vez en la historia, ICANN cambiará el sistema de configuración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Los usuarios presentarán fallas de conexión, en algunos sitios web ingresados por computadora o dispositivos móvil aparecerán los mensajes "error de servidor" o "Servfail". Los problemas con la internet se presentarán durante 48 horas, esto dependerá de la velocidad de operador.

ICANN estima que solo el 1% de los usuarios se verá afectado con el cambio de sistema. ¿De qué se trata la nueva configuración DNS? Resulta que la organización cambiará las claves criptográficas que ayudan a proteger los DNS, de esa forma, la comunicación entre máquinas a través de internet, en vez de tener un conjunto de números asociados, tendrán una "palabra" en cada dirección.

Si tus correos no se envía, o un sitio web se cuelga o aparece el mensaje de error, lo único que debes hacer es actualizar la página. Algunos sitios podrían presentar problemas de conexión, distorsión en el texto o foto. Los últimos ataques cibernéticos, a llevado a ICANN a tomar algunas acciones como la que hoy y mañana realizarán en los DNS a nivel mundial.

Es decir, si escribes "larepublica.pe", el servidor DNS buscará en su base de datos a qué dirección está vinculada ese nombre, y te guiará al sitio web respectivo.

The root KSK rollover has occurred: the new root zone signed by new KSK (known as KSK-2017) has been published to the root servers.#kskroll #keyroll pic.twitter.com/f6vak0qgiC