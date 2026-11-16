La voz que iluminó al Perú, por Mesías Guevara

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita.

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita.

Escribo estas líneas al ver la llegada del papa León XIV a Chiclayo, la tierra a la que Dios llevó a mi señora madre desde Jaén para traerme al mundo. Pienso que cerca de donde ofició la misa pasé cuatro años en el colegio militar Elías Aguirre.

Ver la llegada del papa y mezclarse con el pueblo es una gran emoción. Un papa muy humilde, directo y veraz, que me lleva a hacer una profunda reflexión, más allá de la fe religiosa. El ilustre peruano hoy convertido en papa dio un mensaje en los arenales de Pimentel, junto al océano Pacífico, llevando esperanza a los peruanos. Me hace recordar a Jesús cuando dio el sermón de la montaña, al lado del mar de Galilea, donde predicó: «...bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia...», «bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia».

Además, el papa ha puesto al Perú en los ojos del mundo y nos ha recordado que somos un país milenario con una gran historia, con recursos naturales por cuidar y con creencias y tradiciones de los pueblos originarios que debemos respetar. Ha dicho a los jóvenes que hagan realidad sus sueños y que hagamos justicia por los caídos por la represión en el pasado para dar paz a los peruanos.

El papa ha elevado nuestra autoestima y nos ha exhortado a amar nuestra patria. No solo ha cantado el himno nacional, sino que también ha cantado «Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz».

Con su energía, el papa ha hecho vibrar al Perú y ha iluminado nuestros corazones con la luz de la esperanza. Solo ruego que esa luz permanezca por siempre para lograr la justicia, porque la justicia nos dará paz y la paz, desarrollo. Que luchemos por alcanzar la justicia y caminemos con el corazón henchido de fuerza espiritual para construir un Perú donde haya prosperidad para todos.

Gracias, papa León XIV, por contagiarnos tu amor por el Perú y por darnos un mensaje que, en buen norteño, es ¡buenisísimo!