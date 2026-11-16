Vargas Llosa: sus amigos están furiosos, por Mirko Lauer

Cuando un tiempo después del cuatro de agosto pasado comenté en esta columna la recién aparecida biografía de Mario Vargas Llosa escrita por Gerald Martin, todo parecía en orden. Todavía no había leído el costoso volumen, que ya se vendía en Kindle, pero la vida de Gabriel García Márquez había establecido a Martin como un biógrafo serio desde todo punto de vista.

Tres meses después, aún no he leído la vida de Vargas Llosa por Martin, y no sé si lo haga. Pero con el escándalo que se está armando, muchos sí van a hacerlo. La editorial Debate ha rechazado el libro por anti-Mario, y la editorial Planeta va a tomar la posta como editora. Que sepamos, el biógrafo todavía no ha dicho nada sobre el tema.

Tres áreas de acusación a Martin: la evolución de las ideas políticas del novelista, su vida privada, sus relaciones con el poder en diversos momentos. Nadie ha dudado sobre el balance literario que hace el biógrafo; es la imagen del intelectual público lo que los amigos han salido a defender, llamando a Martin injusto y hasta falsario.

No es lo mismo una biografía severa de Vargas Llosa en el ámbito del inglés que la misma biografía en América Latina. Para la derecha que, en sus diversas gradaciones, hoy gobierna todo el continente menos Brasil, el novelista es un héroe, al que se le perdonan muchas cosas. Más de uno de esos mandatarios le debe el cargo a la encendida colaboración del novelista en la campaña electoral.

Como ya dije, no he leído las 800 páginas del libro, pero sí he tenido un par de largas conversaciones con Martin en casa. Recuerdo haber quedado con la impresión de un Vargas Llosa literariamente irreprochable (o al menos irreprochado), pero con una imagen de libertino político y personal, que él (Vargas Llosa) nunca se tomó la molestia de ocultar.

La versión en inglés, de la editorial Bloomsbury, pronto cumplirá cuatro meses en circulación, y casi nadie se ha tomado la molestia de atacarla. Es un mundo donde los premios Nobel no son eternos, y el que importa es el más reciente. Pero la polémica que empieza en castellano convertirá al académico Martin en un bestseller.