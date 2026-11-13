Papa León XIV agradece en Chiclayo las oraciones por su salud: ''Es una bendición estar de nuevo con ustedes'' El pontífice expresó su alegría por regresar a la ciudad tras su operación al pulmón y su diagnóstico de cáncer. Agradeció el cariño y apoyo de los fieles durante la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

El papa León XIV regresó a Chiclayo para agradecer el cariño y las oraciones de los fieles por su salud. Su emotivo reencuentro generó una gran ovación entre los asistentes. | Andina

El papa León XIV regresó a Chiclayo para agradecer el cariño y las oraciones de los fieles por su salud. Su emotivo reencuentro generó una gran ovación entre los asistentes. | Andina

El papa León XIV regresó este viernes a Chiclayo, la ciudad que considera su “querida diócesis”, y dedicó sus primeras palabras a agradecer el cariño de los fieles, pero también las oraciones que han elevado por su salud.

Durante la multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel, el pontífice expresó su emoción por reencontrarse con la comunidad chiclayana y se refirió directamente al momento que atraviesa en su estado de salud.

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“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba, que con la ayuda de Dios estoy superando”, manifestó León XIV ante los miles de fieles congregados en el lugar.

Sus palabras provocaron una ovación entre los asistentes, quienes recibieron al santo padre con muestras de afecto y cánticos desde su llegada a la región. El papa también aseguró que mantiene presente a la comunidad chiclayana en sus oraciones. “Los tengo muy presentes en mis plegarias”, expresó durante su encuentro con los fieles.

El papa vuelve a Chiclayo

El retorno a Chiclayo constituye uno de los momentos más significativos de la visita de León XIV al Perú. El pontífice llegó a la ciudad durante la mañana de este viernes y fue recibido por una multitud que aguardaba su reencuentro con la tierra donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

Para la comunidad chiclayana, el retorno del pontífice tiene además un significado especial por el vínculo que mantiene con la ciudad y con los fieles que conoció durante sus años como obispo. Esta cercanía quedó nuevamente reflejada en sus primeras palabras al reencontrarse con ellos.

León XIV continuará este viernes con las actividades previstas en Chiclayo, como parte de su visita pastoral al Perú.