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La costa peruana tendrá altas temperaturas hasta fines de octubre: hasta 38 ° C, según Senamhi

Se prevén temperaturas máximas de 32 °C a 38 °C en Piura y Tumbes, y de entre 27 °C y 34 °C en Lima y Áncash. Además, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas en la costa norte.

Altas temperaturas en la costa peruana
Altas temperaturas en la costa peruanaComposición LR / Andina
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La costa peruana seguirá registrando altas temperaturas diurnas y nocturnas hasta el sábado 31 de octubre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). El pronóstico responde a las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas al actual evento El Niño Costero.

Según explicó el Senamhi, el incremento está relacionado principalmente con el aumento de la temperatura de la superficie del mar y el ingreso de vientos provenientes del norte, condiciones que favorecen el calentamiento de la costa. Además, entre el 27 y 31 de octubre, ingresará aire seco en niveles medios de la atmósfera que contribuirá a mantener los registros elevados debido al descenso del aire.

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Temperaturas llegarán hasta las 38 °C en la costa

Durante este periodo, el organismo señaló que se espera cielo nublado durante las primeras horas de la mañana, escasa cobertura nubosa hacia el mediodía y la tarde, y un posterior incremento de la nubosidad.

En ese contexto, se esperan temperaturas máximas entre 32 °C y 38 °C en Piura y Tumbes, mientras que en Lambayeque e Ica se prevén valores de entre 30 °C y 38 °C. En tanto, las temperaturas máximas oscilarían entre 28 °C y 32 °C en La Libertad; entre 27 °C y 34 °C en Lima y Áncash; y entre 26 °C y 33 °C en la costa sur.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se estiman valores de 22 °C a 25 °C en Piura y Tumbes; de 22 °C a 24 °C en Lambayeque; de 21 °C a 24 °C en La Libertad; y de 18 °C a 23 °C en Lima y Áncash.

Por su parte, en Lima Metropolitana las temperaturas máximas alcanzarían alrededor de 26 °C en los distritos de Lima Oeste y 29 °C en Lima norte y este, mientras que las temperaturas mínimas durante la noche se situarían aproximadamente entre 22 °C y 23 °C.

Lluvias, ráfagas de viento y neblina

Pese a las condiciones favorables para el incremento de la temperatura, el Senamhi no descartó la ocurrencia de precipitaciones dispersas en sectores de la costa norte, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente.

El ente aseguró que entre el 20 y 26 de octubre se esperan ráfagas de viento en sectores de la costa. “Estas condiciones podrían favorecer la formación de niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana, así como la ocurrencia de lloviznas dispersas”, precisó.

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