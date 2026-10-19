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Sociedad

La Planicie y otras zonas de La Molina en alerta por El Niño Costero: más de 12.000 personas viven en zonas de riesgo alto ante lluvias

Las autoridades informan que más de 12.000 personas podrían estar en riesgo en áreas vulnerables, destacando la importancia del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2026-2030.

La Municipalidad de La Molina identificó nueve puntos críticos ante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño Costero, que comenzarían en diciembre de 2026. Las autoridades han reforzado la vigilancia y preparación en Lima Este.
La Municipalidad de La Molina identificó nueve puntos críticos ante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño Costero, que comenzarían en diciembre de 2026. Las autoridades han reforzado la vigilancia y preparación en Lima Este.Foto: Andina/Composición LR
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La Municipalidad de La Molina y Defensa Civil identificaron nueve puntos críticos del distrito ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño Costero. Según la evaluación municipal, el periodo de mayor intensidad de este evento comenzaría en diciembre de 2026, por lo que las autoridades han reforzado las acciones de vigilancia y preparación frente a posibles emergencias en Lima Este.

El diagnóstico forma parte del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) 2026-2030, elaborado a partir de un estudio de las zonas vulnerables. Sergio Najar, gerente de Riesgo de Desastre de la comuna, indicó a Agencia Andina que más de 12.000 personas se encuentran en áreas de riesgo alto, donde las precipitaciones podrían generar flujos de detritos, es decir, desplazamientos de lodo. Entre los sectores identificados también figuran 14 centros educativos.

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El Niño Costero en La Molina: estos son los nueve sectores expuestos a huaicos y lluvias intensas

Los puntos críticos identificados se encuentran en Huertos de La Molina, Rinconada, Hijos de Constructores, Parque Ecológico, Las Colinas, La Capilla, Las Lomas, La Planicie y Musa. De acuerdo con la evaluación municipal, estos sectores comparten una característica geográfica: están ubicados en áreas bajo la influencia de los cerros del distrito, lo que aumenta su exposición ante posibles desplazamientos de lodo provocados por lluvias intensas.

El estudio que sustenta el plan de prevención identifica las áreas que podrían verse afectadas por estos flujos de detritos si se registran precipitaciones de consideración. La presencia de viviendas y centros educativos en las zonas evaluadas forma parte de los factores que las autoridades consideran para organizar la respuesta ante una eventual emergencia. El municipio busca anticipar posibles escenarios de riesgo antes del periodo previsto de mayor intensidad de El Niño Costero.

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Municipalidad de La Molina refuerza el monitoreo y la respuesta ante posibles emergencias

Como parte de las medidas preventivas, la comuna realiza labores de vigilancia en los sectores vulnerables mediante drones y vehículos de asistencia. Además, contrató a dos meteorólogos para reforzar el seguimiento de las condiciones que podrían favorecer emergencias relacionadas con las lluvias. Estas acciones buscan mejorar la capacidad de observación y preparación en los puntos identificados como críticos.

La municipalidad también trasladó la sede principal del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) a una ubicación considerada equidistante para facilitar una respuesta más rápida ante un desastre. El local principal se encuentra en la cuadra 7 de la avenida Raúl Ferrero. A ello se suman el fortalecimiento de la brigada distrital de rescatistas y la adquisición de un vehículo multipropósito para atender distintas necesidades durante una emergencia.

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