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Sociedad

Papa León XIV sí podría viajar a Sudamérica en noviembre, según cirujano que lo operó: "No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar"

El cirujano Stefano Margaritora afirmó que, desde el punto de vista médico, no hay razones que impidan el viaje del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú.

El desplazamiento incluye varias jornadas de viaje y traslados en avión, lo que ha generado expectación entre los seguidores del pontífice.
El desplazamiento incluye varias jornadas de viaje y traslados en avión, lo que ha generado expectación entre los seguidores del pontífice.Foto: AFP
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El papa León XIV sí podría realizar el viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre, pese a la reciente operación por un cáncer de pulmón a la que fue sometido en Roma. El profesor Stefano Margaritora, cirujano que encabezó la intervención del pontífice el martes 13 de octubre, señaló que, desde el punto de vista médico, no existen razones clínicas que impidan realizar el desplazamiento, que contempla varias jornadas de viaje y traslados en avión para llegar a Uruguay, Argentina y Perú.

La previsión del especialista se basa en la evolución favorable del Santo Padre, quien ya recibió el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre, después de cinco días en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli. En una entrevista con los medios vaticanos, el especialista calculó que León XIV necesitaría alrededor de diez días adicionales para alcanzar una recuperación física completa. Sin embargo, vinculó esta estimación al proceso habitual de convalecencia tras una operación de estas características.

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“Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. creo que el papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, sentenció

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Stefano Margaritora, catedrático de Cirugía Torácica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, detalló que el estado del Santo Padre era óptimo al dejar el centro de salud. Sus análisis de sangre presentaban valores normales, la función cardíaca estaba en orden y la reexpansión pulmonar avanzaba dentro de los plazos esperados.

La intervención, realizada el 13 de octubre, se extendió por 90 minutos mediante cirugía videoasistida y transcurrió sin complicaciones. El equipo médico extirpó un adenocarcinoma pulmonar —un tumor maligno— junto con el lóbulo inferior del pulmón derecho, un procedimiento protocolar para masas de ciertas dimensiones.

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Durante la recuperación, León XIV retomó su alimentación habitual al día siguiente de la cirugía, celebró misa, volvió a trabajar y realizó fisioterapia respiratoria, que después combinó con actividad física completa. El cirujano también destacó que el pontífice siguió las indicaciones médicas, mantuvo una actitud tranquila y colaboró con el personal sanitario durante su estancia.

“Estamos realmente muy contentos, porque el Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma, como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones. Por eso, la atención que hemos tenido que prestarle ha sido realmente mínima, ya que su voluntad de recuperarse en un plazo muy breve ha resultado muy eficaz en todos los sentidos. Su actitud ha sido verdaderamente encomiable”, añadió.

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