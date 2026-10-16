Vaticano evita confirmar viaje del papa León XIV a Sudamérica pese a mejoría: “Hay que esperar”

El papa León XIV se recupera con éxito tras la cirugía de pulmón realizada para tratar un adenocarcinoma. La Santa Sede reporta una evolución positiva y retorno parcial a sus actividades. | Difusión

El papa León XIV se recupera con éxito tras la cirugía de pulmón realizada para tratar un adenocarcinoma. La Santa Sede reporta una evolución positiva y retorno parcial a sus actividades. | Difusión

El papa León XIV continúa su recuperación tras la cirugía a la que fue sometido el último martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde fue detectado un adenocarcinoma. Este viernes, la Santa Sede informó que los nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejora constante” de su estado general.

La evolución permitió al pontífice retomar parte de sus actividades desde el hospital Gemelli, donde permanece internado. A mediodía, celebró una misa en una sala habilitada en la décima planta del centro médico ante personal médico y de enfermería que se encontraba fuera de servicio, además de miembros de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

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Durante la celebración, León XIV agradeció a médicos, enfermeros y auxiliares por la atención que brindan diariamente a los pacientes y, especialmente, por los cuidados que ha recibido durante su hospitalización. El propio pontífice distribuyó la comunión a los asistentes.

La Santa Sede también informó que la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad y que el papa puede realizar sus actividades cotidianas con autonomía. Asimismo, continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación.

Recuperación favorable, pero con resultados pendientes

La evolución del pulmón intervenido también es positiva. Según el parte médico difundido por el Vaticano, la radiografía de tórax mostró una recuperación favorable, mientras que los controles rutinarios presentaron resultados normales.

No obstante, todavía existe información médica pendiente que será determinante para establecer el tratamiento y las condiciones de recuperación del pontífice. Los especialistas deben completar el análisis del tejido extraído durante la intervención para conocer las características del tumor y determinar si el cáncer se encontraba limitado al lóbulo extirpado.

Estos resultados permitirán establecer si León XIV necesitará algún tratamiento adicional y cuánto tiempo deberá mantener restricciones durante su recuperación.

Mientras permanece internado, el pontífice también ha retomado parte de sus labores. Este viernes recibió, por separado, al cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y decano del Colegio Cardenalicio, y al cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma.

Además, la Santa Sede informó que León XIV conversó telefónicamente con el presidente ruso, Vladímir Putin. Durante la comunicación, expresó su preocupación por la situación humanitaria en Oleshky, en la región de Jersón, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como una evacuación segura y voluntaria de civiles.

La incógnita: su viaje a Sudamérica

La recuperación favorable del papa ha reducido, por ahora, la preocupación inmediata sobre su estado de salud, pero no ha despejado una de las principales interrogantes de las próximas semanas: si podrá realizar el viaje internacional programado para noviembre. La gira está prevista del 6 al 17 de noviembre e incluye Uruguay, Argentina y Perú. En territorio peruano, la agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, evitó confirmar que el viaje se realizará tal como fue anunciado. Al ser consultado por la prensa sobre la gira, señaló que es necesario esperar a conocer cómo evoluciona el pontífice después de la operación. “Hay que esperar”, sostuvo Parolin, quien reconoció que las decisiones sobre los próximos compromisos del papa dependerán de su evolución médica.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué digan los médicos. Y con base en todos estos factores, el papa ajustará entonces su pontificado, si es necesario ajustarlo”, mencionó. Parolin aseguró que sigue “preocupado” por su salud pero confió en que todo “pueda resolverse lo antes posible”.

El cardenal también descartó realizar predicciones sobre el futuro inmediato de León XIV. La evaluación de los médicos será determinante para establecer cuándo podrá dejar el hospital, en qué condiciones continuará su recuperación y qué nivel de actividad podrá desarrollar.

"Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación de los médicos sobre su alta, aparte de lo que se nos indicó desde el principio acerca de un plazo de una semana", dijo otro portavoz del Vaticano. Las autoridades de la Santa Sede continúan con la planificación del viaje.

Además, el portavoz Matteo Bruni también confirmó que el papa haría su primera aparición pública el domingo. El Vaticano prevé que León XIV dirija la oración del Ángelus. La modalidad dependerá de su evolución, aunque se evalúa la posibilidad de que lo haga desde el propio hospital Gemelli.

“Su recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias normales por completo por su cuenta”, indicó un informe firmado por el médico personal de León, el Dr. Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli, el Dr. Stefano Margaritora.

Locales reportaron que personal de los medios de la Santa Sede en el hospital se encontraba instalando cables para una posible transmisión en vivo, tal como lo han hecho los papas anteriores cuando han estado hospitalizados.

Perú mantiene la expectativa

En el Perú, la evolución del papa es seguida con especial atención debido a la cercanía de su visita. La Conferencia Episcopal Peruana y las autoridades involucradas en la organización mantienen los preparativos para recibir al pontífice, mientras esperan nuevas comunicaciones desde la Santa Sede.

Por su parte, el ministro Marco Vinelli informó este viernes: ‘‘Como Gobierno, seguimos trabajando creyendo que va a venir el papa’’. La República se comunicó con la Municipalidad de Lima para conocer el plan de rutas y desvíos con miras a la visita de León XIV. Fuentes de la comuna informaron que, hasta conocer si el pontífice vendrá o no al país, su competencia se mantiene en ‘‘stand by’’.

La presidenta Keiko Fujimori había especulado con que el viaje podría tener que aplazarse, pero, en una señal de que los preparativos seguían su curso con normalidad, el Vaticano publicó una lista de periodistas acreditados para cubrir la visita.

La agenda peruana contempla actividades religiosas y encuentros con fieles. Sin embargo, la posibilidad de mantener cada uno de estos compromisos dependerá de las recomendaciones de su equipo médico.

Por ahora, la señal que llega desde Roma es favorable. El papa ha vuelto a celebrar misa, mantiene contacto con autoridades eclesiásticas y continúa desarrollando algunas funciones desde el hospital. La Santa Sede, sin embargo, mantiene cautela sobre sus próximos desplazamientos.

Así, mientras la recuperación del pontífice avanza según lo previsto, en el Perú la expectativa se mantiene: la decisión definitiva sobre su viaje de noviembre quedará vinculada a los resultados médicos y a la evaluación de su capacidad para afrontar una agenda internacional pocas semanas después de una cirugía pulmonar.