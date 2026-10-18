Senamhi advierte fuertes vientos de hasta 40 km/h en 11 regiones del Perú: ¿qué zonas serán afectadas?

Indeci pide a la población estar pendiente de las actualización del Senamhi. | Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en sectores de la costa centro y sur, así como en la sierra sur, desde este domingo 18 hasta el martes 20 de octubre. Según el aviso meteorológico N.° 423, de nivel amarillo, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con el organismo, se esperan velocidades próximas a los 20 km/h en la costa sur, alrededor de los 35 km/h en la costa de Ica y valores cercanos a los 33 km/h en la sierra sur. Estas condiciones podrían generar dificultades en algunas zonas, especialmente donde el viento favorezca el desplazamiento de polvo y arena.

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El Senamhi señaló que el levantamiento de estos materiales se produciría principalmente en el departamento de Ica, donde podría ocasionar una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores próximos al litoral, principalmente en la costa central y sur.

¿Qué regiones serán afectadas por los fuertes vientos?

El aviso meteorológico comprende 11 jurisdicciones del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Lima, Moquegua, Puno y Tacna, además de la provincia constitucional del Callao.

Las condiciones previstas podrían afectar las actividades cotidianas, en especial en las zonas expuestas al levantamiento de polvo y arena, así como en los sectores cercanos al litoral donde se esperan niebla, neblina y lloviznas.

El nivel amarillo del aviso meteorológico indica la necesidad de mantenerse informado sobre las condiciones previstas y tomar precauciones ante posibles fenómenos que podrían generar inconvenientes.

Indeci recomienda asegurar techos y ventanas ante los vientos

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad necesarias en las edificaciones, dentro de sus competencias, para verificar las condiciones de las infraestructuras y proteger a la población.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía asegurar los techos y los largueros a las paredes, además de reforzar los vidrios de las ventanas para reducir el riesgo de daños por la acción del viento.

También pidió mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras que puedan resultar afectadas por las ráfagas. En las zonas costeras, se aconseja amarrar las embarcaciones para evitar incidentes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Senamhi durante la vigencia del aviso meteorológico, prevista hasta el martes 20 de octubre.